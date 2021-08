Nacha se bat avec Alba et Fer dans le dernier épisode d’Acapulco Shore 8

Après presque quatre mois à l’antenne Rive d’Acapulco atteint enfin la fin de sa saison 8 dans tv. Une livraison qui, bien sûr, était différente de toutes. En principe, car il a été enregistré pendant la pandémie. Au début de l’émission, les créateurs de cette adaptation de Jersey Shore Ils ont prévenu que le tournage de l’émission de téléréalité n’avait eu lieu que dans un super manoir à Acapulco. Pendant ce temps, le casting était plein de nouvelles participations telles que Fer, Alba, Nacha, Jaylin, Diego et Chili. Bien qu’il soit à noter que la matriochka était également présente, Karimé.

Cet épisode, à son tour, avait des invités de luxe tels que l’influenceur brésilien Noviho Oui Charlotte Caniggia, fille de l’ex-footballeur argentin Claudio Paul Caniggia. D’un autre côté, c’était plein de conflits, d’arguments et de manque de contrôle. Ouais, les vacances de la saison 8 de Rive d’Acapulco ils ne manquaient pas. Et bien qu’il semble inattendu, il atteint ce mardi son dernier épisode. Nous vous disons ce qui se passera et quand vous pourrez le voir.

Discussion forte entre Nacha, Fer et Alba dans le dernier épisode d’Acapulco Shore 8

Dans les épisodes passés, Jacky Oui Fer ils ont dû quitter le manoir de Rive d’Acapulco après une vive discussion avec Jaylin. Cependant, ils sont revenus plus tard et ont réussi à entrer en paix avec la plupart des rivages, sauf avec Nacha et Est un. Cette blessure a été laissée ouverte et, en fait, dans l’épisode 15, lever du soleil (ancien allié de Jacky) et Fer se sont battus très fort avec Nacha.

« Quand elle se fâche, il faut faire attention »Alba raconte sa confrontation avec Nacha dans l’avance de ce dernier chapitre. Les images montrent que ce sera un conflit qui donnera de quoi parler et qui clôturera, sans aucun doute, une saison très chaude d’Acapulco Shore 8, mais aussi super amusante.

Heure d’ouverture de l’épisode 15 d’Acapulco Shore 8

Le dernier épisode de Acapulco Rive 8 tu peux voir ça Mardi 3 août à 22h. dans toute l’Amérique latine par tv et simultanément primordial +, où d’ailleurs sont toutes les livraisons disponibles. La bonne nouvelle pour les fans de rivages est que la réalité aura la saison 9, comme indiqué dans le programme Choc d’Acapulco Durant le mois de juillet. Les enregistrements n’ont pas encore commencé, mais tout indiquerait que le tournage serait bientôt en cours.