Nabilla, rassurante envers ses fans

Après une opération visant à remplacer ses prothèses mammaires, Nabilla a tenu à se montrer rassurante envers ses fans. Elle assure aller bien à la suite de cette opération. Ses prothèses étaient défectueuses depuis la venue au monde de son petit Milann.

La star de la téléréalité a déjà prévenu « le monde » au mois de juin sur ses intentions de passer à nouveau par la case chirurgie. En effet, elle a annoncé à l’époque que l’une de ses prothèses mammaires était en mauvais état, comme elle l’a raconté sur Snapchat.

« Ça s’est bien passé… Le médecin m’a dit que c’était top. Il m’a tout changé, il m’a mis des drains pour tout nettoyer. J’ai vraiment très mal. Après, il m’a dit que je ne pouvais rien porter pendant un mois et demi », a expliqué la jeune femme après son opération.

Elle a ensuite adressé des remerciements à toutes les personnes qui l’ont soutenu durant cette épreuve et déclare qu’elle a vraiment hâte de découvrir le résultat de cette nouvelle intervention chirurgicale.

« J’ai hâte de voir le résultat. On m’a dit que c’était à la limite de devenir dangereux, donc je suis vraiment contente d’être venue. J’ai aussi demandé qu’il serre ma poitrine parce qu’avec le temps, j’ai l’impression que mes seins étaient un peu écartés et je ne trouvais pas ça très joli. Je vous montrerai le résultat. Comme je vous ai dit au niveau de la taille, je n’ai rien changé. Ils seront un peu plus gros au début parce que c’est gonflé »