« N * ggas savent à quoi ils se sont inscrits »

Certains pensent qu’il donnait son point de vue sur les récentes remarques de TI sur les meurtres à Atlanta.

On ne sait pas ce qui est arrivé à la page Instagram de Waka Flocka, mais il semble qu’elle ait été supprimée. Peu de temps avant qu’il ne disparaisse, Waka a aimé un article qui remettait en question le récent message de TI sur les personnes venant à Atlanta pour inciter à la violence. « Arrêtez de venir ici pour vous tuer », a écrit TI. Les remarques ont provoqué une tempête de feu, le public pensant qu’il faisait référence au récent meurtre du roi Von dans l’ATL. TI s’est avancé pour dire que ses commentaires ne concernaient pas Von, mais que 50 Cent et d’autres ont tout de même appelé TI à la parole. Waka Flocka a partagé une vidéo de lui-même parlant de personnes qui vivent ou ont vécu la vie de la rue et plus tard, sa page Instagram a disparu. «Je ne sais pas comment dire ça. Aye regarde, ne parle jamais des gens quand tu étais autrefois la personne à qui tu parlais», dit Waka. « » Je ne donne pas à f * ck quel est le scénario. Déjà. Et je parle de gars qui viennent de la rue, pas de ceux qui disent qu’ils l’ont fait. Bruh, je me fiche de savoir jusqu’où je vais dans la vie; Je ne mépriserais jamais personne dans la rue ou quoi que ce soit qu’il fasse dans la rue parce que je comprends les lois et le style de vie qui vont avec et quand vous comprenez la merde comme ça, beaucoup de choses dont vous n’êtes pas censé parler. Pas toi. Dis juste. « Il a ajouté: « Les négros savent à quoi ils se sont inscrits. » Waka aurait pu simplement changer le nom de sa page IG et c’est pourquoi elle n’est pas facile à trouver, mais nous devrons attendre de voir comment cela se déroule. Regardez sa vidéo ci-dessous.