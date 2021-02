MythicOwl nous laisse l’annonce de Harmony’s Odyssey

Les puzzles MythicOwl se préparent à arriver sur PC et Nintendo Switch avec un nouveau titre. Nous vous laissons avec l’annonce d’Harmony’s Odyssey.

La vie n’est pas toujours ce qu’elle paraît. Parfois, nous rencontrons des cyclistes sympathiques et respectueux des règles. D’autres nous surprennent nos parents d’accord avec nous. C’est précisément à cause de cela, peut-être Publicité Harmony’s Odyssey voyons un monde qui, bordel, n’est pas si fou.

Le jeu vient de la main de MythicOwl et c’est un titre de puzzle. Notre rôle sera de jouer une petite sorcière nommée Harmony qui a perdu sa baguette. Eh bien, c’était plutôt volé. Et qui de mieux pour arrêter de voler quelque chose qu’un chat. Eh bien, nous avons déjà un complot.

Avec la baguette en sa possession, le cher michu a emmêlé le monde comme s’il s’agissait d’une balle. Nous devrons donc surmonter des énigmes pour ramener le monde à la normale en déplaçant les cartons et en remettant tout à sa place.

Le jeu a également un décor curieux. Entre autres choses, mélangera des éléments du monde réel avec les plus magiques et mythologiques. Nous pouvons donc voir des minotaures, des centaures … ou les plus intrigants et effrayants. Un bus qui est une sorte de serpent d’eau sans entrailles. Je dois admettre que j’étais fasciné.

Les puzzles ils se répandront dans sept mondes différents et entrelaceront des bandes dessinées amusantes avec certaines qui pourraient simplement toucher un peu plus nos pommes de terre humaines.

Harmony’s Odyssey n’a pas encore de date de sortie exacte. Pour l’instant nous savons que sera mis en vente tout au long de 2021 sur Nintendo Switch et sur Steam. En fait, sur la plate-forme PC, vous pouvez y jeter un œil et le pointer vers votre liste de souhaits.