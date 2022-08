Mythic Quest Saison 3 Épisode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Mythic Quest. Les Fas de cette émission attendent vraiment cet épisode à venir. Pour connaître tous les détails possibles sur la série, vous avez été nombreux à parcourir différentes pages Internet. Nous sommes donc ici avec un sep[erateguidepourvoustousSivousrecherchezégalementlamêmechoselisezsimplementcetarticlejusqu’àlafin[erateguideforyouallIfyouarealsolookingforthesamethingthenjustreadthisarticletilltheend

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Mythic Quest. En dehors de cela, nous partagerons également plusieurs autres détails comme où regarder cette liste d’épisodes de la série, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée américaine de comédie en streaming créée par Charlie Day, Megan Ganz et Rob McElhenney. Le premier épisode de cette série est sorti le 7 février 2020 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité dans tout le pays. Actuellement, cette série en est à sa troisième saison et les fans attendent ses prochains épisodes.

L’histoire de cette série se déplace simplement autour d’un studio de jeux vidéo fictif qui produit Mythic Quest. Alors que le studio était sur le point de sortir un nouveau jeu appelé Raven, Grimm, le directeur créatif du jeu, se dispute avec l’ingénieur en chef Poppy Li. Ainsi, au fur et à mesure que la série progressera, vous trouverez son histoire très intéressante et vous deviendrez curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Après avoir regardé les épisodes précédents, les fans de cet eriee ont recherché la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Mythic Quest. Faites-le savoir.

Mythic Quest Saison 3 Épisode 3 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Mythic Quest. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 3 n’a pas été officiellement confirmée et pour cette raison, vous devrez attendre la sortie de la saison 3. S’il y aura des informations sur la date de sortie de la saison 3, nous vous en informerons ici dès que possible. Alors restez simplement connecté à ou à la page.

Liste des acteurs de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Rob McElhenney comme Ian Grimm, directeur créatif

Ashly Burch dans le rôle de Rachel

Jessie Ennis comme Jo, David

Imani Hakim comme Dana, testeur de jeux

David Hornsby comme David Brittlesbee

Charlotte Nicdao comme Poppy Li

Danny Pudi comme Brad Bakshi

F. Murray Abraham comme CW

Caitlin McGee dans le rôle de Sue Gorgon

Naomi Ekperigin comme Carol

Humphrey Ker comme Paul

Elisha Henig comme Brendan

Derek Waters comme Phil

Chris Naoki Lee comme Kevin

Jonathan Wiggs comme Jonathan

Parvesh Cheena comme Zack

Shelley Hennig comme AE Goldsmith

Où regarder Mythic Quest ?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur Apple TV+ et c’est la plateforme officielle de la série. Cependant, il s’agit d’une plate-forme multimédia payante et vous devrez d’abord acheter son abonnement. Il y a tellement d’autres séries et films qui y sont disponibles que vous pouvez en profiter après avoir acheté son abonnement.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tout appris sur la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Mythic Quest dans diverses régions, ses spoilers, les détails de la distribution, ses plateformes de streaming en ligne, et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour profiter du prochain épisode de cette émission. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 3 de Mythic Quest, cette émission vous préoccupe, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons pour vous aider à résoudre tous vos problèmes et questions.

