‘Mythic Quest’ S2 : On dirait une sitcom sur un studio de jeux vidéo, mais cette série Apple TV+ va bien plus loin

Il est logique de penser que « Mythic Quest » est un spin-off de cette sitcom qui est déjà devenue un classique à part entière, « The Office », mais la vérité est que sans nuire le moins du monde à ce monument de la comédie, cette série Apple TV + qui vient de terminer sa deuxième saison a sa propre personnalité. Bien que le cadre soit comparable, certaines ressources d’humour également et certains personnages sont définitivement inspirés par la faune de bureau de celui-ci.

Mais ‘Mythic Quest’ ne prend la vie de bureau que comme point de départ. C `est vrai que les luttes de pouvoir ridicules, l’exploitation du travail et les vies vides au-delà des quatre murs de la cabine ils reçoivent leur satire correspondante (et parfois assez amère). Mais, surtout dans le récit, ‘Mythic Quest’ va au-delà du portrait du développement quotidien d’un jeu. En fait, cette deuxième saison confirme ce qu’il avait lâché auparavant.

Nous avions des indices que ‘Mythic Quest’ était une bête légèrement indomptée déjà dans sa première saison, avec cela exposition de créativité et rupture des règles non écrites de la série comique « Silent and Dark Death », son cinquième épisode : une sorte d’histoire d’origine qui n’a révélé son secret qu’au bout et qui a fonctionné indépendamment du reste de la série. Pas très nécessaire pour apprécier les autres épisodes de la saison, mais cela a certainement changé l’attitude du téléspectateur : désormais, tout pouvait arriver.

Cependant, la série était également consciente qu’elle construisait son traditions avec plus que des châteaux de feux d’artifice : Il est revenu pour représenter la vie dans les bureaux de ‘Mythic Quest’, mais les téléspectateurs n’étaient plus les mêmes. À partir de « Silent and Dark Death », nous étions plus conscients de la qualité du profil des personnages, de la sincérité des moments dramatiques et des résidus de bile laissés par chaque blague. Ce qui nous a laissé dans l’état d’esprit parfait pour une deuxième saison qui complète l’expérience.

Deux extensions et pas mal de livres de science-fiction

La deuxième saison de « Mythic Quest » raconte, à première vue, comment Poppy et Ian (Charlotte Nicdao et Rob McElhenney, super comme toujours) partagent le travail créatif pour une extension de « Feast of Crows ». Mais ce n’est pas tout : les deux testeurs entament une relation et, dans un épisode rappelant la dynamique ‘Silent and Dark Death’, nous découvrirons le passé énigmatique de l’un des meilleurs personnages de la série, celui qui grandit épisode par épisode.

Mais ‘Mythic Quest’ va plus loin, et conscient de la puissance iconique de cet épisode isolé, est remplacé par un autre qui ramène ce qui est là au présent, lui donnant une entité beaucoup plus dramatique. Le résultat est deux pièces absolument magnifiques, placées à l’extérieur du bureau, et qui lancent au spectateur, avec simplicité et honnêteté, une série d’idées précieuses sur la créativité pure et l’industrie qui est générée autour d’elle. Le tout avec des décors qui raviront les fans, comme l’écriture de ‘Amazing Stories’, et des personnages glorieux comme Isaac Asimov.

Et pas que ça : pour revenir peut-être sur les deux épisodes spéciaux qui ont précédé la deuxième saison, dont l’un tourné pendant le confinement et en format visioconférence, cette année comprend également un excellent épisode sur une seule scène. Avec l’un des scénarios les plus drôles de la saison : un test de personnalité des employés dont tout le monde n’est pas disposé à signer les résultats.

En général, ‘Mythic Quest’ s’éloigne du processus de développement de jeux vidéo, principalement parce que C’est un thème qui a déjà explosé excellemment dans la première saison, avec tout le thème de la pelle ou du magnifique épisode des nazis. Ici, il est plus important de se plonger dans les personnages (également splendide Jo -Jessie Ennis, dans un superbe twist au grotesque- ou leur nouveau patron Brad -Danny Pudi-) et de réfléchir à la créativité. Sans s’arrêter de plonger dans ce casting superbe et détestable d’égocentriques numériques.