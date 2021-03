Mythgard a annoncé ses plans pour la saison compétitive 2021

L’expérience de jeu de cartes compétitif gratuit Mythgard a annoncé des détails concernant sa prochaine saison. Le développeur Rhino Games a organisé son premier tournoi de l’année, permettant à sa communauté de remporter un véritable prize pool. Ce jeu de cartes compétitif est plutôt nouveau sur le marché, mais il est livré avec un style unique que de nombreux fans trouvent fascinant et addictif.

Lors du premier tournoi Open Qualifiers pour 2021, les concurrents ont disputé un match à la suisse avec les 8 meilleurs jouant en direct sur Twitch. Le tournoi sera diffusé via Mythgard à partir du 27 mars et les concurrents espèrent gagner une cagnotte de 1,00 € ainsi que des pièces en jeu et Mythril.

En 2021 Saison compétitive Mythgard, il y a six échelles classées avec six tournois de qualification. Les événements se dérouleront tous selon un calendrier bimensuel, et seuls les joueurs classés Argent et plus peuvent participer. Ce format est familier à de nombreux fans de CCG numérique, et les développeurs semblent pousser pour une approche plus uniforme.

Le jeu consiste à utiliser des cartes puissantes pour lancer des sorts, invoquer des créatures, créer des artefacts et enchanter le champ de bataille dans son ensemble. Le but est de déjouer l’adversaire en utilisant votre collection de cartes. Il s’agit d’un jeu entièrement gratuit avec des achats optionnels, et il est livré avec des modes solo et multijoueur.

Les fans y jouent grâce à son système de gestion des ressources unique permettant aux joueurs de créer du mana tout au long d’un match. Chaque décision a un impact sur la viabilité du jeu, et un mauvais coup peut souvent conduire à une défaite dans une stratégie gagnante.

Les joueurs trouveront une variété de tendances établies qui Mythgard a emprunté à d’autres jeux. Le titre s’appelle une expérience stratégique et tendue, et de nombreux fans pensent qu’il a innové dans la manière de jouer en tournoi.

Tout le monde peut participer ou assister à un match de tournoi, et les modes de jeu uniques ajoutent de la variété au mélange.

Rhino Games offre des codes de faction gratuits pour aider les joueurs à accéder à des decks et à du contenu puissants. Pour gagner des cartes gratuites, les fans n’ont qu’à les suivre sur Twitter et Facebook.

Quant à 2021, le jeu opposera les 16 meilleurs joueurs à un tournoi prestigieux pour 20000 €. C’est une bataille pour le grand titre de Champion du monde Mythgard, et presque tout le monde peut participer à l’événement, à condition d’avoir atteint le rang Argent ou plus.

Mythgard est gratuit et peut être trouvé sur Vapeur, iOS et Jeu de Google pour toute personne intéressée par la compétition.