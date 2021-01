Mythes de la vaccination COVID-19: Je n’ai pas besoin du vaccin si je reste à la maison, à distance physique, porte un masque en public

29 janv.2021 17:25:03 IST

Au 29 janvier 2021, plus de 28 agents de santé lakh en France ont reçu une vaccination dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19. La campagne de vaccination n’est pas encore ouverte à la population générale. Mais comme de plus en plus de personnes sont invitées à se faire vacciner contre le SRAS-CoV-2, de nombreuses questions sont soulevées au sujet de la vaccination et de l’utilité du Covaxin and Serum Institute of France de Bharat Biotech – les vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence en France – pour prévenir La maladie COVID-19 chez ceux qui ont été immunisés.

Au niveau de la population, les vaccins réduisent le nombre de nouveaux cas de maladie COVID-19 dans la population. Au niveau individuel, les vaccins sont conçus pour défendre la personne immunisée contre la maladie COVID-19. Ces objectifs peuvent être atteints tant que le les vaccins fonctionnent pour tout le monde, ce qui n’est pas une garantie, même pour les vaccins éprouvés. Alors, vaut-il mieux prendre des précautions que le vaccin?

« Si je prends les précautions adéquates, je n’ai pas besoin du vaccin »

Étant donné que la population générale n’est pas encore vaccinée, toutes les précautions conseillées pour prévenir l’infection par le SRAS-CoV-2 – distance physique, hygiène des mains et masques – doivent être poursuivies, ont déclaré les experts. De plus, être vacciné ne signifie pas que vous ne pouvez pas être infecté par le virus SRAS-CoV-2.

« Il n’y a aucune preuve pour montrer que ceux qui reçoivent le vaccin ne peuvent pas transmettre le virus à d’autres … parce que le vaccin a été testé [for the immunity if offers] contre la maladie COVID-19, pas contre l’infection par le SRAS-CoV-2 », a déclaré le Dr Shahid Jameel, PDG de la Wellcome Trust / DBT France Alliance et directeur de la Trivedi School of Biosciences de l’Université Ashoka.« Même si vous êtes vacciné, vous pourriez être infecté et ne pas avoir la maladie COVID-19. «

Que ce soit pendant ou après les vaccinations, les experts conseillent de prendre des précautions, notamment l’éloignement physique, l’hygiène des mains et les masques dans les espaces publics, entre autres. Un autre facteur de motivation important pour être prudent même après la vaccination est le fait que le virus est connu pour être en suspension dans l’air.

«Nous savons que le virus peut être en suspension dans l’air depuis quelques mois maintenant. Vous pouvez toujours entrer en contact avec des personnes qui excrètent le virus sans le savoir», a déclaré le Dr Om Srivastava, directeur des maladies infectieuses à l’hôpital Jaslok de Mumbai.

« Le masque aide certainement, mais le vaccin va renforcer votre réponse immunitaire au COVID-19, et peut-être même à d’autres infections. Alors oui, il est fortement conseillé de prendre le vaccin. »

