Mythes autour de la vaccination Covid-19: le vaccin peut bien fonctionner pour certains, pas pour tout le monde

25 janv.2021 12:19:47 IST

Au 24 janvier 2021, plus de 16 agents de santé lakh en France ont reçu une vaccination dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19. La campagne de vaccination n’est pas encore ouverte à la population générale. Mais comme de plus en plus de personnes sont invitées à se faire vacciner contre le SRAS-CoV-2, de nombreuses questions se posent sur la vaccination et sur l’utilité du Covaxin and Serum Institute of France de Bharat Biotech – les vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence en France – en prévenir la maladie COVID-19 chez ceux qui ont été immunisés.

Au niveau individuel, les vaccins sont conçus pour défendre la personne immunisée contre la maladie COVID-19. Au niveau de la population, les vaccins réduisent le nombre de nouveaux cas de maladie COVID-19 dans la population. Ces objectifs peuvent être atteints tant que les vaccins fonctionnent, ce qui n’est pas une garantie, même pour des vaccins éprouvés.

Les vaccins ne fonctionnent pas toujours

Pour la même raison, nous n’avons pas de vaccins de masse contre toutes les infections connues, les vaccins ne sont pas une protection sûre contre la maladie. Les vaccins COVID-19 ne sont pas différents, disent les experts, et ils n’offriront pas les mêmes avantages à tout le monde.

«C’est une question complexe, car elle dépend de ce que vous attendez d’un vaccin», a déclaré le Dr Shahid Jameel, PDG de Wellcome Trust / DBT France Alliance et directeur de la Trivedi School of Biosciences de l’Université Ashoka. «Les vaccins Covid-19 sont testés pour répondre à ceci: Préviennent-ils la maladie?«

Jameel souligne la différence entre la maladie COVID-19 et l’infection dans le contexte du vaccin. Les vaccins COVID-19, qui sont conçus pour prévenir les symptômes graves de la maladie COVID-19, n’empêcheront pas l’infection avec la même efficacité.

«Lorsqu’un vaccin sort et que le fabricant du vaccin annonce qu’il est« efficace à 95% »ou« efficace à 70% »: c’est le pourcentage de personnes dans lesquelles il prévient la« maladie ». S’il prévient la maladie chez 70 personnes sur 100, 30 personnes peut encore attraper la maladie », ajoute Jameel. « La chose à comprendre est: la plupart des 30 pour cent auront une maladie beaucoup plus bénigne. »

Cependant, les avantages et les inconvénients de la vaccination contre le COVID-19 avec les vaccins approuvés ne sont pas encore entièrement compris. L’apprentissage peut prendre de quelques mois à quelques années. «Il est trop tôt pour dire que ces vaccins, à leur stade et sous cette forme, seront suffisants pour tout le monde», a déclaré le Dr Om Srivastava, directeur des maladies infectieuses à l’hôpital Jaslok de Mumbai.

« Ils devront être affinés en fonction des résultats et des résultats des essais de phase 3 et des observations de la campagne de vaccination. C’est quelque chose que nous en saurons plus dans six mois à un an. »

Il existe encore de nombreuses incertitudes concernant les vaccins COVID-19, le fait que les vaccins ne fonctionnent pas toujours comme prévu, s’applique aux vaccins en général et n’est pas une limitation spécifique aux vaccins COVID-19.

