Mythes autour de la vaccination Covid-19: devez-vous prendre un vaccin COVID-19?

Les deux vaccins actuellement utilisés pour vacciner les travailleurs de la santé en France sont simultanément en phase avancée d’essais sur l’homme pour déterminer leur efficacité réelle.

Un travailleur médical inocule un médecin avec un vaccin Covid-19 à Ahmedabad. AFP

Au 24 janvier 2021, plus de 16 agents de santé lakh en France avaient reçu une vaccination dans le cadre du COVID-19 national campagne de vaccination. Alors que l’ouverture de la campagne de vaccination au grand public n’a pas encore été annoncée, plusieurs questions autour de la campagne de vaccination font surface. Parmi eux: est-il obligatoire de prendre le COVID-19 vaccin?

Jusqu’à présent, les deux vaccins pour obtenir l’approbation pour une utilisation d’urgence en France sont le vaccin indigène Bharat Biotech-ICMR Covaxin et le vaccin Covishield du Serum Institute. Les deux sont actuellement au milieu d’essais cliniques de stade avancé.

« Le gouvernement a fait du vaccin pas obligatoire dès maintenant. Ainsi, les gens ont le choix de refuser ou de prendre le vaccin « , a déclaré le Dr Shahid Jameel, PDG de la Wellcome Trust / DBT France Alliance et directeur de la Trivedi School of Biosciences de l’Université Ashoka. » Mais une fois que vous avez accepté de le prendre, vous n’avez pas le choix pour le moment de choisir le vaccin que vous souhaitez. Vous obtiendrez ce qui est disponible au centre où vous êtes vacciné. «

« C’est un choix, et vous pouvez refuser le vaccin. Mais au fur et à mesure qu’il devient plus facilement disponible, il devrait être pris par tout le monde », a déclaré le Dr Om Srivastava, directeur des maladies infectieuses à l’hôpital Jaslok de Mumbai.

