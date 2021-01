Mythes autour de la vaccination contre le COVID-19: le vaccin pourrait me donner le COVID-19 ou un trouble différent

25 janv.2021 19:13:38 IST

Au 24 janvier, plus de 16 agents de santé lakh en France, ont été vaccinés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination COVID-19 qui a débuté le 16 janvier. Alors que la campagne de vaccination n’est pas encore ouverte au grand public, de nombreuses questions surgissent maintenant autour de la campagne de vaccination. Les vaccins utilisés pour immuniser les gens sont Covaxin de Bharat Biotech ou Covishield de Serum Institute. La décision quant au vaccin qui sera administré dépend de celui qui est disponible au centre de vaccination.

L’hésitation à l’égard des vaccins continue de couleur ces premiers jours de la campagne de vaccination, avec chiffres alarmants se désinscrire de prendre le vaccin, même s’ils font partie d’un groupe prioritaire désigné invité à se les procurer. Dans le passé, les préoccupations qui ont conduit à l’hésitation à la vaccination incluaient la possibilité de contracter la maladie même contre laquelle la vaccination était censée protéger.

«La plupart des vaccins sont des vaccins inactivés ou tués … il n’est pas possible de contracter la maladie à partir de ces vaccins», a expliqué le Dr Shahid Jameel, PDG de Wellcome Trust / DBT France Alliance et directeur de la Trivedi School of Biosciences à Université Ashoka. « Tous les vaccins actuellement en cours de développement en France, à l’exception de Covaxin, ne contiennent pas le virus – ils ne contiennent qu’un gène du virus. »

La Covaxin de Bharat Biotech contenait le virus SARS-CoV-2 entier, mais sous sa forme tuée / inactivée. Cela garantit que le virus ne se réplique pas dans le corps et qu’il n’y a aucune chance qu’il vous infecte et que l’infection dégénère en COVID-19, a ajouté le Dr Jameel.

Il y aura des cas exceptionnels dans lesquels d’autres troubles seront affectés par un vaccin COVID-19, selon le Dr Om Srivastava, directeur des maladies infectieuses à l’hôpital Jaslok de Mumbai.

« Vous n’êtes pas susceptible de contracter le COVID-19 ou tout autre trouble dû au vaccin », a déclaré le Dr Srivastava. « Certains troubles sous-jacents peuvent avoir un modèle différent de progression de la maladie après la vaccination. Il est difficile de prédire ces cas, et il est difficile de prédire ce qui se passera dans ces cas. »

Après un test approfondi de sécurité dans les essais humains de phase 1, le seul moyen de savoir si les gens répondront négativement au vaccin est de l’administrer et d’observer attentivement ses effets, a-t-il ajouté.

« Il est également important de se rappeler que de nombreux » doutes « sur ce qui se passe après la vaccination proviennent de spéculations et non de données scientifiques », poursuit le Dr Srivastava. « Il est également trop tôt pour prédire ce qui se passera après la vaccination – c’est quelque chose que nous saurons d’après les données d’observation post-vaccination, qui viendront dans quelques années. »

Des exceptions notables

– Le premier vaccin homologué contre la dengue au monde – le Dengvaxia de Sanofi Pasteur – a subi tout le processus d’essais cliniques et est entré en distribution en 2016. Après de grandes campagnes de vaccination en cours dans de nombreux pays, le fabricant de vaccins réputé Sanofi Pasteur a publié une déclaration disant que les personnes qui n’avaient jamais été exposées à la dengue risquaient en fait de développer une maladie grave après le coup de feu. Sanofi Pasteur a consacré 20 ans et ~ 2 milliards de dollars américains à développer Dengvaxia. Ce n’est qu’après six ans de recherche préclinique et clinique que la principale limitation de l’utilisation du vaccin a été établie.

–Uniquement dans des cas extrêmement rares (à peu près 1 dose sur 2,5 millions), on pense que le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) mute et entraîne des cas de poliomyélite paralytique associée au vaccin. Le vaccin antipoliomyélitique oral n’est plus administré dans de nombreux pays. Il est encore utilisé en France car les «avantages l’emportent largement sur les risques» pour le programme national de vaccination contre la polio.

–Un Étude de 1998 cette a soulevé des inquiétudes quant à un lien possible entre le vaccin largement utilisé contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et l’autisme, a été rétracté par le journal qui l’a publié après qu’il a été jugé «significativement défectueux» par une mauvaise science. Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve de lier les vaccins à la cause de l’autisme ou de tout autre trouble, dont les causes doivent encore être déterminées par la science.

