Mystery in Sight : les acteurs qui rejoignent le nouveau film de Jennifer Aniston et Adam Sandler

Netflix

Mystery in Sight est une suite mettant en vedette Jennifer Aniston et Adam Sandler qui donnent vie à un couple de détectives. Quels acteurs rejoignent le nouveau film?

© IMDbMystère en vue

mystère à bord est un film de 2019 mettant en vedette Jennifer Aniston et Adam Sandler où ils incarnent un couple accusé d’un meurtre alors qu’il voyageait sur un yacht en Europe. La bande n’a pas eu la meilleure des réceptions dans Tomates pourries où les spécialistes lui ont attribué 44% d’acceptation, le même pourcentage maigre que le public lui a donné en général. Cependant, Netflix misez sur une deuxième partie de cette histoire.

Mystère en vue est le titre de la suite où les protagonistes ont une agence d’enquête et sont deux détectives très habiles dans leur travail mais ils ne se doutent pas que leur prochain cas sera la disparition d’une personne lors du mariage d’un ami. Ils devront user de toutes leurs capacités pour résoudre cette énigme au milieu d’une intrigue qui profitera sûrement de l’alchimie de ses protagonistes pour développer humour et complicité.

Quels acteurs rejoignent Mystery in View ?

Mark Strong comme Miller

C’est un acteur britannique connu pour sa capacité à jouer les méchants bien qu’il ait également suffisamment de portée pour être « l’un des bons ». Ses crédits incluent : Stardust, Sherlock Holmes, Kick Ass, Green Lantern, Robin Hood, Kingsman : Les services secrets et Shazam. Un nom fort pour cette suite qui doit améliorer la critique du premier volet.

Mélanie Laurent dans le rôle de Claudette

Elle est une actrice, cinéaste et chanteuse française. Lauréate de deux César et d’un prix Lumière, elle est une interprète accomplie de l’industrie cinématographique de son pays. Dans le monde entier, elle est surtout connue pour ses rôles dans Inglourious Basterds, maintenant tu me vois, 6 métro et Finale de l’opération.

Jodie Turner-Smith comme comtesse Sékou

C’est une actrice et mannequin britannique qui a fait ses débuts au cinéma dans Le démon néon et depuis lors, il a joué dans Queen & Slim, Après Yang et bruit blanc. Elle est également connue pour ses rôles à la télévision dans la série TNT Le dernier bateau et la série Syfy dépliants de nuit. Il a joué le rôle principal dans la série Anne Boleyn du canal 5.

Enrique Arce comme Francisco

Il est né à Valence, en Espagne, le 8 octobre 1972. Il est d’abord allé à l’université pour étudier le droit, mais au cours de sa quatrième année, il a décidé de devenir acteur. Ses crédits incluent : Fidel, Beyond Re-Animator, Manolete, Iron Cross, Gods and Dogs, Tango One, Terminator: Dark Fate et sur la ligne. À la télévision, il a participé à des programmes tels que Journalistes et Sans seins, il n’y a pas de paradis, entre autres. Il a également travaillé dans diverses pièces de théâtre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?