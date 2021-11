Mystérieux et authentique : 6 Scorpions célèbres qui sont de grands représentants du signe

Il y a presque deux semaines, le Soleil est entré Scorpion, le plus intense du zodiaque. La renommée de ce signe est généralement liée à l’obscurité, à la sexualité et à la passion, mais ce n’est pas seulement cela. Scorpion est un signe d’eau et de modalité fixe régie par rien de moins que Pluton. Par conséquent, il est lié à tout ce qui se cache derrière les ombres, les tabous. En ce sens, le huitième signe du zodiaque a aussi à voir avec la transformation, avec les émotions les plus profondes de l’être.

Les natifs du Scorpion sont généralement des personnes directes et décisives, bien qu’un peu mystérieuses et réservées, bien sûr, également en fonction de la portion de Scorpion que possède leur thème natal. Parce qu’ils ont des personnalités très intenses et introspectives, ils peuvent être doués pour résoudre des mystères ainsi que des thérapeutes, des écrivains ou des spécialistes des sujets ésotériques.

Par conséquent, les célébrités qui sont de ce signe ont un charme particulier. En effet, dans certains cas, ils peuvent se consacrer à une autre activité en plus de l’art comme Leonardo DiCaprio ou Ryan Reynolds. Dans cette liste, vous rencontrerez toutes les personnalités de l’émission qui sont Scorpion et qui représentent parfaitement le signe.

+ Scorpions célèbres qui sont de grands représentants du signe

Adam Pilote

L’acteur américain a montré beaucoup d’engagement dans chacun des rôles qu’il a joués. Son regard est pénétrant et stimulant et il l’a montré dans ses personnages. Dans l’un de ses derniers films, Histoire d’un mariage, Driver a fait ressortir son talent dans le cinéma dramatique et il l’a vraiment très bien fait.

Emma Pierre

Il est né le 6 novembre et, bien qu’il ait une accumulation importante de planètes dans Balance (Mercure, Vénus et la Lune) Emma est par essence un grand Scorpion. Il éloigne son métier de sa vie privée. En effet, bien qu’appartenant à la génération des artistes millénaires, il a décidé de ne pas avoir de réseaux sociaux. Il préfère avoir une routine détendue et calme sans que les caméras sachent tout ce qu’il fait.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio c’est un exemple d’engagement et de détermination typique du Scorpion. En dépit d’être un excellent acteur, Leo a montré un intérêt indéfectible pour l’environnement. À tel point qu’il a joué et produit le documentaire Avant le déluge, dans lequel il a entrepris un voyage dans différentes parties du monde pour montrer ce que le capitalisme fait à la nature et demander aux gouvernements d’agir le plus tôt possible.

Penn badge

Oui, le protagoniste de Tu Ça ne pourrait pas être plus Scorpion. En fait, il a un énorme Stellium (3 planètes ou plus dans le même signe dans le thème natal) en Scorpion. Ont Soleil, Mercure, Vénus et Lune en Scorpion. Cela indique qu’il est une personne extrêmement intense, mystérieuse, stratégique, réservée et passionnée. Avec ces aspects, vous devriez également apprendre à contrôler vos émotions.

Ryan Reynolds

Le seul et unique Dead Pool vient du Scorpion. Il est né le 23 octobre juste au degré 0 du signe, donc, oui, avec certaines caractéristiques de la Balance, vous pouvez vous sentir identifié. Cependant, avoir le Lune, Mars et Uranus en Scorpionbien sûr, la personnalité plutonienne peut être vue à travers les pores. Bien qu’elle brille par son humour et ses sarcasmes (elle est Vénus, elle est Sagittaire), c’est une personne qui ne vit pas de scandales et n’aime pas être sur toutes les lèvres tout le temps. Il se déplace avec stratégie pour chacun de ses emplois. D’un autre côté, jouer la comédie n’est pas sa seule passion, le football l’est aussi. À tel point qu’il possède un club de football anglais de cinquième division appelé Wrexham.

Rachel McAdams

Une autre actrice qui préfère rester en dehors des réseaux sociaux. Sa vie privée est très éloignée de la presse et du public. De plus, au niveau de sa carrière professionnelle, Rachel s’est démarquée par ses rôles dramatiques pleins d’intensité et d’engagement.

