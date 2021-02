Mystérieux court métrage Ratchet & Clank diffusé au Canada

Ratchet & Clank: Rift Apart a une date de sortie sur PlayStation 5 – ainsi qu’un court métrage de 23 minutes, animé par les réalisateurs du long métrage et diffusé sur le réseau canadien Crave. Apparemment, cela remonte à 2019 et précède la nouvelle marque PlayStation Productions avec laquelle Sony marque tous ses efforts cross-média. Cependant, l’intrigue voit Nefarious armé de son Portalizer, de sorte que les connexions avec la prochaine exclusivité sont faciles à faire – même si c’est prétendument pas canon.

Préparez vos OmniWrenches! La toute nouvelle animation spéciale Ratchet & Clank: Life of Pie est maintenant diffusée sur Crave au Canada! Dans cette toute nouvelle aventure, Ratchet & Clank ont ​​besoin de toutes leurs compétences pour déjouer la dernière intrigue du Dr Nefarious, impliquant sa plus grande invention à ce jour – le Portalizer! pic.twitter.com/SU6j9hFihM – Studios Mainframe (@MainframeAnim) 12 février 2021

Le spécial – nommé Ratchet & Clank: Life of Pie – contient toutes les voix originales, mais n’a bizarrement pas été promu par Insomniac Games ou Sony. Les créateurs du court métrage, Mainframe Studios, ont depuis reconnu son existence, grâce à la Twitter post ci-dessus. Malheureusement, pour l’instant, Crave est le seul réseau sur lequel vous pourrez regarder cela; nous allons contacter le détenteur de la plate-forme et voir s’il a des plans pour une version plus large.