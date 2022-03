Mystère résolu : Matt Reeves a révélé l’histoire du Joker de Batman

Bandes dessinées DC

Le prestigieux réalisateur a été encouragé et a raconté les détails de l’histoire derrière le Joker personnifié par Barry Keoghan dans la dernière entrée du Chevalier de la Nuit.

© @mattreevesLAjoker

homme chauve-souris est un succès critique et commercial phénoménal mettant en scène une version de la Chauve-Souris de Dark Gotham qui punit sans pitié les criminels et affronte un mystérieux tueur : The Riddler, qui a des comptes à régler avec certaines personnalités de Gotham, dont Bruce Wayne. Le film présente également des personnages clés de la mythologie du héros tels qu’Alfred, le commissaire Gordon, le Pingouin et Catwoman.

La fin du film réalisé par Matt Reeves Il est livré avec une surprise incluse. Parce que? À l’asile d’Arkham, ils se rencontrent L’énigme et le Joker. Les deux personnages sont prêts à rendre Gotham City fou, mais ils sont enfermés sous l’œil vigilant des autorités. Maintenant, le cerveau derrière cette histoire épique du Dark Knight en a dit un peu plus sur sa version du Joker qui avait une scène supprimée avec le héros dans homme chauve-souris.

L’histoire derrière le Joker

« C’est comme le Fantôme de l’Opéra. Il a une maladie congénitale où il n’arrête pas de sourire et c’est horrible. Son visage est à moitié couvert pendant la majeure partie du film. Il ne s’agit pas de la version où il tombe dans une cuve de produits chimiques et où son visage se déforme, ou de ce qu’a fait Christopher Nolan, où il y a un mystère sur la façon dont il a eu ces cicatrices sur son visage. »a remarqué le cinéaste responsable de champ de trèfle en chat avec Variety.

Matt Reeves continu: « Et si ce garçon de naissance avait cette maladie et était maudit ? Il avait ce sourire que les gens regardaient, qui était grotesque et terrifiant. Même lorsqu’il était enfant, les gens le regardaient avec horreur et leur réponse était de dire: « D’accord, ils m’ont fait une farce. » C’était sa vision nihiliste du monde.. Pour cette raison, le Joker de Reeves est plein de haine contre tout le monde.

homme chauve-souris est en vedette Robert Pattinson comme Bruce Wayne, Jeffrey Wright comme commissaire Gordon, Andy Serkis comme Alfred, Zoë Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme The Riddler, Colin Farrell comme The Penguin, John Turturro comme Carmine Falcone et Barry Keoghan comme The Joker. Le film est un véritable succès au box-office et beaucoup attendent une suite en plus des retombées du film à venir. hbo max.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂