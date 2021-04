Mystère résolu? Les nuages ​​piégeurs de chaleur peuvent expliquer les rivières et les lacs de l’ancienne Mars

Phytea Menophytea Bouffées de Chaleur Jour et Nuit Cure 120 gélules

Menophytea Bouffees de Chaleur Jour et Nuit 120 gelules Cure 1 mois Propriétés : Le chanboulement hormonal qui arrive à la ménopause cause parfois des désagrements, une grande majorité de femmes peuvent ressentir des bouffées de chaleurs et des sueurs nocturnes. Le complément alimentaire Ménophytea bouffées de chaleur contient du lin et du houblon qui interviennent dans le confort au cours de la ménopause. Il agit de jour comme de nuit et il est conseillé aux femmes de 45 ans et plus. Par ailleurs Ménophytea contient de la vitamine B6 qui contribue à réguler l'activité hormonale. Vous pouvez également utiliser le format stick : Menophytea Menostick bouffées de chaleur Conseils d'utilisation Nos pharmaciens vous conseillent : de prendre deux gelules verte de Ménophytea le matin et 2 gélules blanches le soir avec un verre d'eau. Il est conseillé de prendre ce complément alimentaire pendant 3 mois pour une efficacité optimale. Enfin, si vous le désirez, ce dernier peut être pris en continu durant l'année si besoin. Condition d'utilisation Ménophytea n'est pas conseillé aux personnes avec des antécédents familiaux de cancer du sien.