MyKayla Skinner pourrait-elle concourir au saut individuel si Simone Biles se retire ?

Le parcours jusqu’aux Jeux Olympiques a été long et sinueux pour la gymnaste MyKayla Skinner, qui n’a pas obtenu de place dans l’équipe américaine pour les Jeux de Londres de 2012 et n’a réussi qu’en tant que remplaçante pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio. Et même si elle s’est rendue à Tokyo cette année en tant qu’olympienne à part entière, son parcours a été écourté lorsqu’elle n’a pas réussi à se qualifier pour le concours général individuel féminin ou le saut de cheval.

Au moins, il semblait que son voyage était terminé.

Mais c’était avant que l’avenir olympique de la femme que beaucoup considèrent comme la plus grande gymnaste de tous les temps ne soit remis en question. Avec Simone Biles évaluant sa capacité à participer à chaque épreuve au jour le jour depuis qu’elle souffre des « twisties », la native de l’Utah pourrait être à l’aube d’une incroyable histoire de retour olympique.

MyKayla Skinner et Simone Biles de Team USA posent ensemble lors d’un entraînement au centre de gymnastique Ariake de Tokyo le 22 juillet 2021. Jamie Squire / Getty Images

« Le cœur brisé est un euphémisme », a écrit Skinner sur Instagram mardi, et à l’époque, il était facile de comprendre pourquoi.

Après les Jeux de Rio, la jeune femme de 24 ans a quitté la gymnastique d’élite, préférant se lancer dans une impressionnante carrière de gymnaste collégiale qui l’a vue devenir 26 fois All-American à l’Université de l’Utah. Puis, en 2019, elle est revenue aux compétitions d’élite afin de pouvoir se présenter aux Jeux de Tokyo, qui étaient alors fixés pour 2020. La pandémie a suspendu les Jeux olympiques jusqu’à cette année, mais peu de temps après, un autre défi de taille s’est présenté à elle.

Fin 2020, Skinner a contracté COVID-19 et a été hospitalisé et a également reçu un diagnostic de pneumonie.

Lorsqu’elle s’est assise avec Hoda Kotb de 45secondes.fr le mois dernier, elle a révélé que pendant un certain temps, elle ne savait pas si elle pourrait un jour reprendre le sport qu’elle aimait.

« J’ai survécu, dit-elle. «Je veux dire, j’ai voulu abandonner tellement de fois. J’étais comme, ‘Je ne sais même plus si je peux faire ça.’ »

Bien sûr, elle s’est ralliée et s’est rendue jusqu’à Tokyo après avoir obtenu une place individuelle dans l’équipe américaine de gymnastique, déclarant plus tard à Hoda : « Je suis vraiment contente de n’avoir jamais abandonné mon rêve et j’ai continué et je me suis poussée à reviens pour ces Jeux olympiques.

Quoi qu’il en soit, elle peut désormais s’appeler une olympienne. Et lorsque la compétition individuelle de saut de cheval de dimanche arrivera, elle pourra peut-être à nouveau se considérer comme une concurrente.

Skinner a perdu de justesse dans les qualifications du saut après avoir terminé à la quatrième place – et bien que cela la place bien au-dessus de nombreuses autres gymnastes, cela la laissait derrière deux autres membres de l’équipe américaine, Jade Carey et Simone Biles. Seuls deux gymnastes de chaque pays peuvent concourir dans les épreuves individuelles de gymnastique.

Maintenant, si Biles, qui s’est déjà retiré des compétitions par équipe et individuelles, se retire de l’épreuve du saut, Skinner a de bonnes chances d’être rappelé dans l’action.

Biles et Skinner regardent la finale du concours général masculin lors de la cinquième journée des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le 28 juillet 2021. Jamie Squire / Getty Images

Jusque-là, les deux femmes ont été vues côte à côte dans les tribunes en train d’encourager d’autres athlètes de l’équipe américaine.