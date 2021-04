MyHeritage et d’autres applications comme DeepNostalgia pour animer vos photos et les transformer en vidéos

Avec ces applications mobiles, vous pouvez donner vie à vos anciennes photos en utilisant la technologie DeepFake.

Photographie et montage sur Android

le des applications qui donnent vie à des photos à la manière de MyHeritage et DeepNostalgia Ils ont acquis une immense popularité au cours des dernières semaines. Selon des technologies basées sur l’intelligence artificielle et apprentissage automatique progrès, les résultats sont de plus en plus spectaculaires, et les vidéos deepfake créés à partir d’images ne cessent de nous étonner.

Sur Android, il est possible d’utiliser de nombreux applications qui vous permettent d’animer des images statiques, y compris MyHeritage avec sa technologie spectaculaire DeepNostalgia. Passons en revue les meilleurs.

Applications pour animer des photos: le meilleur que vous puissiez utiliser sur Android

Mon héritage

Wombo

VIMAGE

PLOTAGRAPHE

MotionLeap

Movepic

PixaMotion

Toutes les applications pour animer des photos ne sont pas identiques. Certains, comme MyHeritage, utilisent Système de IA pour générer des photos animées basé sur des modèles formés à travers de nombreuses autres images, pour générer des résultats ultra-réaliste. D’autres, en revanche, permettent ajouter des effets animés aux photos pour leur donner une touche unique avant de les partager sur les réseaux sociaux.

dans cette Haut nous avons choisi un total de sept de ces applications que vous pouvez utiliser sur votre mobile Android.

2 applications pour créer des «deepfakes»: devenez la star des mèmes et des films

Mon héritage

C’est devenu le application de mode des derniers mois. MyHeritage est un outil qui vous permet de générer un arbre généalogique basé sur différentes données nous concernant. Cependant, la fonctionnalité qui a conduit MyHeritage à devenir viral est Nostalgie profonde, une fonctionnalité qui utilise des systèmes basés sur l’intelligence artificielle pour animez les visages sur les photos avec un effet étonnamment réaliste.

Lors du téléchargement d’une image, MyHeritage permet créer une animation avec un haut degré de réalisme et de naturel, qui peut plus tard être enregistré dans notre galerie pour le partager via des applications de messagerie ou des réseaux sociaux.

La plupart des utilisateurs de l’application l’ont utilisée pour animez d’anciennes photos de vos proches et ancêtres, ou pour créer des vidéos animées à partir de photos de personnes célèbres.

L’application peut être télécharger, mais il a une série de limitations qui disparaissent dans sa version payante.

Wombo

Wombo est l’un des meilleures alternatives à MyHeritage et DeepNostalgia. Comme l’application précédente, celle-ci permet également animer les visages sur les photos pour générer des images ou des vidéos animées.

Cependant, cette application a un plus Social car parmi ses fonctions se trouve la possibilité de faire synchronisation labiale avec des chansons populairesde sorte que la personne sur la photo semble les chanter.

L’application permet télécharger le nôtre selfies, ou choisissez une photo dans la galerie, que ce soit le nôtre ou celui de quelqu’un d’autre. Vous devez simplement vous assurer que le visage est suffisamment beau pour que l’application puisse identifier correctement les caractéristiques avant d’appliquer l’effet.

VIMAGE

Sélectionnée en son temps comme l’une des meilleures applications pour Android par les éditeurs du Google Play Store, VIMAGE est une application fantastique qui permet créer des images animées à partir de photos fixes.

Contrairement aux précédents, VIMAGE ne concentre pas ses fonctions sur le deepfakes. Au lieu de cela, l’application permet créer des images artistiques avec des effets 3D animés, en plus de donner la possibilité d’ajouter des filtres et de modifier des images sans avoir besoin de recourir à des applications tierces.

PLOTAGRAPHE

PLOTAGRAPH est une application qui suit le même chemin que VIMAGE, dans le sens où vous permet de créer des images artistiques avec des effets animés. Il se distingue par sa facilité d’utilisation et par le grand nombre d’effets qu’il permet d’utiliser.

Il se peut télécharger gratuitement via Google Play Store, bien qu’il contienne des éléments de paiement.

Motionleap

Anciennement connu sous le nom d’Enlight Pixaloop, MotionLeap est une application impressionnante capable de donner vie à nos images grâce à son éditeur puissant, avec des dizaines d’effets en mouvement à ajouter à nos photos.

C’est l’une des applications de sa catégorie avec l’un des éditeurs d’images les plus avancés, pour pouvoir modifier n’importe quel aspect des photographies lors de l’ajout des effets. Les résultats sont tout simplement impressionnants et leur plus de 50 millions de téléchargements sur Android, ils certifient sa qualité.

Comme le reste des applications de cette sélection, Motionleap est téléchargeable gratuitement, mais il contient des objets payants qui sont utilisés pour débloquer des effets exclusifs et d’autres fonctionnalités.

Movepic

La devise de Movepic c’est « donner vie aux photos », et c’est précisément ce qui nous permet de le faire application pour créer des images animées à partir de photographies.

Comme Motionleap, Movepic comprend un éditeur puissant à partir de laquelle il sera possible animer n’importe quelle partie d’une image en dessinant simplement un chemin, ajuster la vitesse ou créer des boucles.

Comprend divers des préréglages qui facilitent le travail, mais sans aucun doute, il est préférable d’expérimenter ses différentes options jusqu’à ce que vous soyez en mesure de créer les images animées les plus impressionnantes.

Des photos incroyables avec les meilleurs éditeurs de photos pour votre mobile

PixaMotion – Animateur de photo et créateur de vidéo

Nous concluons la sélection de applications pour créer des photos en mouvement à partir du mobile avec PixaMotion, une alternative à MotionLeap qui donne la possibilité de ajouter divers effets de mouvement aux photos, pour finir par créer des vidéos artistiques.

Votre éditeur permet ajouter du mouvement à tout élément qui apparaît sur la photo, des nuages, au ciel ou à une rivière. Tout cela grâce à des outils faciles à utiliser.

Rubriques connexes: Applications, photographie et édition sur Android

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂