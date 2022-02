My Sweet Monster: Un film d’animation russe obtient une nouvelle bande-annonce avant sa sortie aux États-Unis

Qui n’aime pas une autre histoire d’amour entre une fille et un monstre ? Que diriez-vous d’un qui aborde également les thèmes de l’industrie contre la nature ? Si cela semble amusant, alors le film d’animation russe Mon doux monstre peut avoir quelque chose pour vous! Le film sortira en avril 2022 et la bande-annonce est disponible ci-dessous.

Selon Variety, Grindstone Entertainment Group a acquis les droits de distribution de My Sweet Monster. Le film est réalisé par Viktor Glukhushin et produit par Segey Selaynov (Netflix’s Agence secrète de contrôle de la magie, moutons et loups). Le film a été produit par CTB Film Company, basée à Saint-Pétersbourg et à Moscou.

Le film suit la princesse Barbara, qui en a assez de son père et de la vie de palais. Lorsque l’employé de poste complice demande au roi de le marier à Barbara, elle abandonne la vie de palais. Après s’être enfuie dans la forêt, elle est kidnappée par deux bandits forestiers errants. Au début, la vie est misérable pour eux trois, mais au fil des jours, quelque chose d’autre commence à se développer entre la princesse et la bête. La directrice du développement des affaires internationales de CTB, Svetlana Barabanshchikova, a dit ceci à propos du projet dans une interview avec Animation Magazine.

« Mon doux monstre est une histoire d’amour véritable surmontant tous les obstacles et différences mais c’est en même temps l’histoire d’un conflit entre la nature et la civilisation. Les gens ne peuvent pas continuer à exploiter Mère Nature sans aucune limite et doivent la protéger. Mon doux monstre illustre très clairement cette idée importante. J’adore le fait que notre film aide à sensibiliser les gens à l’écologie d’une manière que les enfants peuvent facilement comprendre. »

La randonnée d’un monstre à travers les frontières





CTB

L’annonce a été faite par le président et chef de la direction de Grindstone, Barry Brooker, et le partenaire de Grindstone, Stan Wetlieb. Juraj Barabas de Luminsecense, la société qui a projeté le film pour les acheteurs internationaux, a également été impliqué dans l’annonce. Barbaras avait ceci à dire à propos de l’annonce selon Variety.





« My Sweet Monster est un conte de fées unique, amusant et réconfortant sur l’amour, la famille et le conflit entre la civilisation et la nature. Nous sommes très honorés et ravis d’étendre notre collaboration avec Barry et Stan à Grindstone. »

Le producteur Selyanov est également intervenu à propos de l’accord.

« Nous sommes très heureux que notre film sorte dans différentes parties du monde. C’est une aventure moderne avec un message écologique fort qui est très important de nos jours, et en même temps, c’est une belle histoire éternelle d’amour véritable. «

Des accords ont également été conclus pour la distribution au Royaume-Uni (Dazzler), en France (Koba), au Benelux (DFW), en Scandinavie (Scanbox), en Espagne (Big Picture), au Portugal (NOS), en Australie et en Nouvelle-Zélande (Rialto), en Afrique du Sud (Filmfinity), Israël (Tulip), la Turquie (Angel Film) et le Moyen-Orient (Front Row).

Mon doux monstre n’est pas le seul film en vue pour une distribution nord-américaine avec Grindstone et Luminescence. La société a également acheté les droits du succès au box-office russe Sur les routes magiques, une autre aventure fantastique de CTB Film Company qui a rapporté 15,9 millions de dollars sur le marché intérieur. Les ventes précédentes de Luminescence comprennent également Pinocchio : une histoire vraie, Casse-Noisette et la Flûte enchantéeet Big Trip 2 : Livraison spéciale.

Grindstone prévoit de sortir Mon doux monstre dans les salles de cinéma en avril 2022.





