My Policeman : Prime Video dévoile la bande-annonce du film avec Harry Styles

Le film mettant en scène la chanteuse aux côtés d’Emma Corrin sortira sur la plateforme de streaming cette année. Regardez la bande-annonce et passez en revue tout ce que vous devez savoir avant sa sortie !

©IMDBHarry Styles joue dans Mon policier.

Depuis que Harry Styles Il a fait le saut de la musique au jeu d’acteur, faisant sensation parmi ses followers. Encore une fois, il est devenu tendance grâce à sa participation à un film qui est sur le point d’être intégré au catalogue de Première vidéo. Est intitulé mon policier et aujourd’hui a présenté sa bande-annonce officiellerecueillant des millions de vues à travers le monde. Passez en revue tout ce qu’il y a à savoir !

Avant la fin du mois de la fierté, la plateforme de streaming a partagé le premier aperçu de ce Histoire LGBT qui adapte le roman homonyme de Bethan Roberts. De quoi s’agit-il? Situé dans les années 50, à Brighton, il propose le look de deux personnages qui composent un triangle amoureux. Comme le révèle Deadline, le film débutera dans les années 90, juste au moment où l’arrivée d’un homme nous invite à revenir sur cet événement qui s’est déroulé il y a quelques décennies.

Sous la direction de Michel Grandage« mauvais amour» qui étaient attirés par les personnes du même sexe. Pour raconter cette histoire, Prime Video a fait appel à Harry Styles pour donner vie à l’agent nommé Tom.

Vous ne serez pas seul ! Dans le rôle de Marion jouera emma corrinel’actrice qui a joué Lady Diana Spencer dans La Couronne, la série Netflix. Il dirigera également le casting David Dawson dans la peau de Patrick, après son travail dans des fictions telles que Peaky Blinders. Ils complètent le casting avec leurs performances Gina McKee, Rupert Everett et Linus Roachedonnant son premier aperçu dans la bande-annonce publiée aujourd’hui sur les chaînes officielles de Prime Video.

Quand arrivera-t-il sur la plateforme de streaming ? Selon Entertainment Weekly, le film aura une pré-sortie en salles le 21 octobre, puis arrivera le 4 novembre sur Prime Video. Pour le moment, on ne sait pas si ces dates seront identiques en Amérique latine. De plus, si vous vous considérez comme un fan de Harry Styles, vous devriez programmer le 23 septembre, date à laquelle il sera présenté en première. Ne t’inquiète pas chérie de la main d’Olivia Wilde et Florence Pugh.

