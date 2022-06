My Policeman : premier aperçu et date de sortie du prochain film Harry Styles

Amazon Prime Vidéo

Le premier aperçu de My Policeman a été dévoilé, mais il est également venu avec la date de sortie tant attendue du film produit par Amazon Studios. A voir quand il arrivera !

© Amazon Prime VidéoMy Policeman : premier aperçu et date de sortie du prochain film Harry Styles.

A chaque fois le nom de Harry Styles apparaît parmi les principales tendances des réseaux sociaux, nous savons que quelque chose d’important s’est produit par les milliers d’interactions de ses fans. Dans ce cas, les commentaires liés à mon policierson prochain film, pour les premières photos et pour la confirmation de sa date de sortie sur le service de streaming Amazon Prime Vidéo.

Ce long métrage sera réalisé par Michel Grandagesous le script de ron niswanerqui était basé sur le roman d’amour du même nom de 2012 par Bethan Robert. Le chanteur derrière des tubes comme Sucre de pastèque Il a été annoncé au début de 2021 au sein du casting et a rejoint le tournage en Angleterre de mai à juin de cette année-là et jusqu’à aujourd’hui, peu de détails étaient connus.

L’intrigue se déroulera à Brighton en 1957 et tourne autour d’un policier nommé Tom Burgess qu’il est homosexuel, mais vit dans une société où il est illégal de l’être. Il commence à sortir avec une institutrice, Marionmais se lance également dans une histoire d’amour secrète avec Patrick Hazelwood, conservateur de musée. Forcé de réprimer ses vrais sentiments, il décide d’épouser Marion, et alors que les tensions montent entre les époux, la vie de Patrick se termine en pagaille.

Alors que les fans attendent une première bande-annonce, issue des réseaux sociaux de Première vidéo et le milieu Salon de la vanité révélé les premiers aperçus. En plus de Harryon observe aussi emma corrine comme Marion déjà David Dawson dans le rôle de Patrick Hazlewood. Le reste du casting se contente Linus Roache, Gina McKee, Rupert Everett, Andrew Tiernan, Jack Bandeira, Kadiff Kirwan et Tristan Sturrockentre autres.

+Quand est-ce que My Policeman sort ?

Après des mois d’attente pour la nouvelle, les followers de Harry Styles Ils ont commencé jeudi avec une surprise. Il a été confirmé que mon policier Il sortira dans les salles aux États-Unis et au Royaume-Uni le 21 octobre et deux semaines plus tard, le 4 novembre, il sera disponible dans le monde entier via la plateforme Amazon Prime Video..

