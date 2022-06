‘My Policeman’, film avec Harry Styles : première et intrigue

Avec son nouvel album sorti récemment et sa participation au thriller de Olivia Wilde »Ne t’inquiète pas chérie », Harry Styles est également sur le point de jouer dans le film dramatique romantique »mon policier ». Le film sera basé sur le roman du même nom créé par Bethan Robert publié en 2012, et sera mis en scène par le metteur en scène, Michel Grandage, avec un scénario écrit par Ron Nyswaner. La production est en charge de Greg Berlanti, Philip Herd, Cora Palfrey, Robbie Rogers et Sarah Schechter.

Quelle est l’intrigue de My Policeman ?

Le film se déroule dans les années 1950, l’un des points clés du changement dans la culture sociale, ainsi que dans l’histoire et la politique. »My Policeman » mettra en vedette Tom Burgess, un policier qui tombe amoureux de Patrick Hazelwood, un homme à l’esprit artistique qui travaille dans un musée. Considérant le moment où se déroule le film, l’amour entre Tom et Patrick semble impossible, alors Tom décide d’épouser Marion, une enseignante qui tombe amoureuse de lui.

Malgré son mariage, elle ne parvient jamais à oublier Patrick, et commence ainsi un voyage complexe et mouvementé pour trois jeunes gens alors que chacun d’eux surmonte les changements sociaux, les troubles émotionnels et l’amour insatisfait. Bien que l’histoire progresse et que le temps passe, le désir et le regret avec lesquels ils ont vécu toute leur vie continuent d’envelopper les trois protagonistes.

Casting et date de sortie de My Policeman

»Mon policier » met en vedette Harry Styles, emma corrine, David Dawson, Gina Mc Kee, Linus Roache Oui Ruper Everett dans les rôles principaux. Le casting comprend également des performances d’Andrew Tiernan, Kadiff Kirwan, Jack Bandeira, Maddie Rice, Dora Davis, Tristan Sturrock et bien d’autres.

Harry Styles jouera Tom Burgess, un flic gay de Brighton, tandis que David Dawson jouera Patrick Hazelwood, l’homme du musée dont Tom tombe amoureux. Ensemble, ils partageront une relation forte qui durera longtemps. D’autre part, Emma Corrin jouera Marion Taylor, la femme de Tom qui continuera avec lui même en sachant qu’il est gay et amoureux d’un autre homme.

»My Policeman » est une production originale d’Amazon qui sortira en salles et sur la plateforme numérique Prime Video. Le film aura sa première au box-office le 21 octobre de cette année, après sa sortie sur la plateforme de streaming le 4 novembre.