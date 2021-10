My Name : La serie qui va vous faire oublier Squid Game sur Netflix. Mais êtes-vous prêt?

MY NAME sur Netflix est une nouvelle série de thrillers policiers de Corée du Sud.

Le protagoniste principal vaut à lui seul le coup d’œil. En outre, il contient des scènes d’action incroyables et, comme toujours, de nombreux personnages intéressants. Lisez notre critique complète de la série My Name ici!

MY NAME est une nouvelle série Netflix de Corée du Sud. Après le succès fou de Squid Game , nous obtenons une nouvelle série sud-coréenne qui propose quelque chose de très différent. L’intrigue se déroule dans le domaine du crime organisé, les genres sont donc le thriller, le crime, le drame, le mystère et l’action.

Vous pouvez regarder cette série Netflix uniquement pour les scènes d’action, qui présentent des combats incroyables (et très sanglants). Ils sont brillants. De plus, la protagoniste féminine est intrigante et intense de toutes les bonnes manières. Oubliez un homme maussade, donnez-moi une fille à l’air innocent, qui vous tranchera la gorge. C’est intéressant !

Continuez à lire notre critique de la série My Name ci-dessous et trouvez la saison 1 sur Netflix maintenant.

Han So-hee est une brillante star d’action

Comme mentionné précédemment, le personnage principal est une jeune femme, qui botte vraiment le cul. En fait, ce n’est qu’une fille de 17 ans dans l’épisode 1, donc vous savez que Mon nom comportera également un saut dans le temps.

Cependant, même à 17 ans, elle affronte les méchants, qu’il s’agisse de la brute de l’école ou d’un chef du crime organisé. La toile de fond très triste et brutale est le fait qu’elle n’a rien à perdre. Comme toujours avec les histoires sud-coréennes, celle-ci est très axée sur les personnages et cela signifie que nous devons également comprendre ce qui motive les personnages.

La jeune femme est interprétée par Han So-hee, que je ne connaissais pas avant de la regarder dans My Name . Cependant, je suis aussi émerveillé par ses qualités de star d’action que par sa capacité à jouer à la fois une jeune fille de 17 ans et un détective de police. Elle peut simplement passer à la maturité et vieillir de cinq ans en quelques minutes. Bien que je ne connaisse Han So-hee de rien, vous pouvez vous préparer à voir des visages familiers d’autres productions sud-coréennes. Dont la série Netflix Kingdom (2019-) et le thriller policier VIP (2017) .

Regardez My Name sur Netflix maintenant ! Kim Jin-min est le réalisateur de My Name avec Kim Ba-da comme scénariste. Auparavant, Kim Jin-min a également réalisé la série Netflix Extracurricular . Une autre série très intéressante qui met en scène des jeunes désespérés qui essaient de tirer le meilleur parti de leur vie. Vous pouvez trouver notre avis sur le parascolaire ici > Cependant, la comparaison la plus évidente pour My Name est en fait un film de Corée du Sud sorti il ​​y a quelques années. Cela s’appelle The Villainess (lire notre critique ici) et il s’agit d’une jeune femme débile qui cherche à se venger. Tout comme dans cette nouvelle série Netflix, il y a un mystère qui doit être résolu avant que la vengeance puisse avoir lieu. Cette série compte huit épisodes de 45 minutes, ce qui semble approprié pour une bonne série à suspense. L’épisode 1 prépare le terrain et bien que l’épisode 2 soit un peu plus lent, il introduit également de nombreux nouveaux personnages, c’est donc compréhensible. En d’autres termes, c’est une narration classique basée sur les personnages sud-coréens, alors laissez-lui simplement le temps d’évoluer. La saison 1 de My Name sort sur Netflix à partir du 15 octobre 2021.