My Hero One’s Justice 2 : une nouvelle bande-annonce pour Mei Hatsume

My Hero one’s justice 2 va au-delà du “Plus Ultra” avec l’ajout de l’inventeur affirmé, Mei Hatsume, en tant que combattant DLC. Bandai Namco a annoncé que Mei sera en vente cet été, seule ou avec la season pass , ce qui lui donnera accès à elle, à Hawks et à trois autres personnages qui n’ont pas encore été révélés.

Contrairement à la plupart des personnages de My Hero Academia, la bizarrerie super-puissante de Mei, Zoom, n’a pas de fonctions de combat évidentes. Elle complètera plutôt ses yeux télescopiques par un jeu de mouvements qui comprendra sa marque d’objets de soutien aux héros, dont des bombes, un pistolet de capture, une flèche en fil de fer et un jet pack. Avec cet ajout, le jeu compte désormais quarante combattants. Ce personnage est aussi disponible sur la version switch du jeu.

Voici une nouvelle vidéo intéressante mettant en vedette l’un des titres les plus importants de la Nintendo Switch. On parle de My Hero One’s Justice 2.

Dans le court que nous laissons ci-dessous, nous pouvons jeter un oeil à quelques minutes de gameplay de ce titre axé sur le dernier personnage DLC confirmé, Mei Hatsume. C’est ici:

Un jeu fidèle à l’esprit de l’anime

My Hero’s One Justice a reçu des critiques positives de la part des critiques et des fans, en particulier pour un jeu qui se déroule dans l’arène bondée des combattants traditionnels de l’anime. Et avec l’arrivée de Shoto Todoroki dans les rangs de Jump Force, le train de la hype de My Hero ne semble pas vouloir ralentir de sitôt.

Le temps nous dira quels personnages arriveront ensuite dans One’s Justice 2, mais le vilain Gentle Criminal et son acolyte La Brava, qui est fou d’amour, sont deux candidats probables. La cinquième saison de l’anime My Hero Academia est également en cours et arrivera, espérons-le, l’année prochaine, malgré les retards de production liés à COVID.