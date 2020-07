My Hero Academy : Voici à quoi ressemble Deku en tant que personnage de Naruto

Naruto et My Hero Academy sont deux animations qui ont marqué leurs générations respectives en grande partie grâce à leurs personnages attachants. C’est pourquoi un fan a décidé de faire un croisement particulier entre ces deux séries, en montrant à quoi ressemblerait Deku s’il était un ninja de Konoha.

Deku version Naruto

A travers son compte-rendu officiel Instagram, l’artiste Mario Balzano a entrepris d’imaginer le personnage principal et le héros le plus important de My Hero Academy ressemblant à un vrai shinobi à partir de l’œuvre créée par Kishimoto.

Comme nous pouvons le voir ci-dessous, les vêtements de Deku sont la caractéristique d’un ninja, en fait ils sont très similaires à ceux que Naruto utilise à Shippuden, bien que bien sûr, avec les couleurs que le personnage utilise habituellement dans son costume de héros.

D’autre part, cet art a également une représentation féminine, puisqu’il est possible de voir Uraka comme un authentique kunoichi, en fait il est plus que notoire que son style est totalement inspiré de celui de Sakura.

Il ne fait aucun doute que pour les adeptes de l’anime, il est toujours intéressant de voir ce type d’œuvres qui, avec les personnages et les univers de certaines des livraisons les plus remarquables du genre. C’est sans aucun doute l’un des plus intéressants que nous ayons vus, car il convient de dire que cette paire de personnages de My Hero Academy ont tout le style pour être considérés comme des ninjas de Konoha.

Que pensez-vous de Deku de My Hero Academy en tant que personnage de Naruto ?