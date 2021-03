My Hero Academia World Heroes Mission et sa superbe bande-annonce

Mon université de héros a publié la première bande-annonce de son prochain film dans le cadre de la célébration du cinquième anniversaire de la franchise animée, My Hero Academia sortira son troisième long métrage au Japon cet été.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Zack Snyder révèle la partie la plus difficile du tournage de Batfleck

Après avoir été annoncé à la fin de l’année dernière avec un trio d’affiches mystérieuses mettant en vedette Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo et Shoto Todoroki dans de nouveaux costumes noirs. Les théories ont commencé à briller sur la signification de la devise «Il rencontrera les trois mousquetaires».

Maintenant, grâce à la nouvelle bande-annonce, nous avons une meilleure idée de ce à quoi s’attendre du troisième film My Hero Academia, officiellement intitulé « My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission». Partagé lors d’un panel spécial pour la franchise pendant AnimeJapan 2021.

My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission sortira en salles au Japon le 6 août, mais la sortie internationale du film n’a malheureusement pas encore été confirmée.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Un cadeau de l’ensemble pourrait gâcher une surprise dans Spider-Man 3

Avec une histoire originale, le créateur de la série originale, Kohei Horikoshi, redeviendra le superviseur en chef et fournira la conception des personnages pour les nouveaux personnages aux côtés de Studio BONES.