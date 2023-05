My Hero Academia – Voici pourquoi Ochako ne doit pas être sous-estimé !

Parmi les élèves de la classe 1-A du hit anime Mon université de héros est situé Ochako Uraraka. C’est une bonne amie de Izuku Midoriya et ressemble à une fille sympathique à première vue. Mais derrière son allure mignonne se cache une puissante combattante. Nous allons vous dire pourquoi Ochako est un adversaire sérieux.

My Hero Academia : Ochako et ses talents de combattant

Comme beaucoup d’autres personnages de l’univers MHA, Ochako possède une spécialité qu’elle peut utiliser dans des batailles contre ses ennemis. Elle en a la capacité depuis sa naissance et apprend à maîtriser la technique au fil des saisons.

Quel genre de bizarrerie Ochako a-t-il? Avec « Gravité zéro » Ochako peut faire léviter tout ce qu’elle a touché auparavant. L’effet peut être annulé en touchant vos doigts ensemble.

© K. Horikoshi / Shueisha, projet My Hero Academia

Elle peut utiliser cette technique au combat, par exemple projectiles lancer sur leurs adversaires. Elle peut même utiliser une gigantesque chauve-souris qu’elle a rendue en apesanteur auparavant.

La capacité a-t-elle un inconvénient ? Ochako devient nauséeuse chaque fois qu’elle fait voler des objets de plus de trois tonnes ou elle-même. En conséquence, sa combinaison de combat a des taches sur son cou et ses poignets qui se rapprochent de son corps.

Ceux-ci agissent comme points d’acupuncturepour minimiser leurs nausées. Le casque a également une fonction pour réduire la stimulation dans son conduit auditif afin de la rendre moins nauséeuse.

Quelles autres techniques possède Ochako ? Elle a été présentée par le héros pro Gunhead dans Arts matériels (court: GMA) informé. En conséquence, Ochako a maintenant des attaques de mêlée qui incluent des saisies, des démontages et des lancers.

Elle peut combiner à merveille la technique de combat avec son caprice, puisqu’elle doit toucher l’adversaire pour « Zero Gravity ». Cela lui permet encore plus facilement de jeter son adversaire par-dessus son épaule et de la faire tomber au sol. Le GMA peut également auto défense être utilisé.