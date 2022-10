My Hero Academia Saison 6 Épisode 4 Date de sortie, Où regarder, Spoilers

Tous les amateurs d’anime de différentes parties du monde recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 6 de My Hero Academia. Maintenant, après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent l’épisode à venir, nous sommes donc ici avec ce guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également cette même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, nous fournirons toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 6 de My Hero Academia. Si vous êtes un fan de cet anime et que vous souhaitez connaître d’autres informations à ce sujet, comme Où regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore, nous vous suggérerons à tous de le lire jusqu’à la fin.

C’est un anime japonais et le premier épisode est sorti le 5 mai 2018 après la sortie de cette série a acquis une immense popularité non seulement au Japon mais aussi dans de nombreux autres pays. Le nom de la société de production est Bones et si vous ne savez pas que cet anime a été adapté d’une série manga du même nom.[aneseanimeandthefirstepisodewasreleasedon5May2018afterthereleasethisseriesgotimmensepopularitynoonlyinJapanbutalsoacrossmanyothercountriesThenameoftheproductioncompanyisBonesandifyoudon’tknowthatthisanimehasbeenadaptedfromamangaseriesofthesamename

Toute l’intrigue de cet anime concerne un garçon qui n’a pas de super-pouvoir mais son rêve était d’être un super-héros. Il ne veut pas vivre sa vie comme un homme ordinaire. Plus tard, le plus grand super-héros du Japon l’a rencontré par chance et il a vu le potentiel du garçon. Au fur et à mesure que vous commencerez à suivre cette série, vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Actuellement, les fans de différentes régions recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 6 de My Hero Academia. Alors sachons-le.

My Hero Academia Saison 6 Épisode 4 Date de sortie

Alors maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 6 de My Hero Academia. Selon les sources officielles, l’épisode 4 sortira le 22 octobre 2022 et si vous êtes vraiment intéressé à regarder cet épisode d’anime, vous devrez attendre la date indiquée. Comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode va bientôt se terminer.

Où diffuser My Hero Academia?

Si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur JNN et NSS et ce sont les réseaux officiels de cette série. Vous pouvez également diffuser cet anime sur des plateformes anglaises comme Adult Swim et Animax. La disponibilité de cet anime dépendra également de votre région.

Liste des épisodes de la saison 6

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette saison.

Un début tranquille

Mirko, le héros n°5

sa justice

À déterminer

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs de la série.

Daiki Yamashita dans le rôle d’Izuku Midoriya

Justin Briner comme Izuku Midoriya

Nobuhiko Okamoto dans le rôle de Katsuki Bakugou

Ayane Sakura dans le rôle d’Ochako Uraraka

Kaito Ishikawa dans le rôle de Tenya Iida

Yûki Kaji dans le rôle de Shouto Todoroki

Jun’ichi Suwabe dans le rôle de Shouta Aizawa

Toshiki Masuda dans le rôle d’Eijirou Kirishima

Clifford Chapin dans le rôle de Katsuki Bakugo

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 6 de My Hero Academia, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 4 de la saison 6 de My Hero Academia, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

