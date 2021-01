My Hero Academia SAISON 5: Voici la date exacte de sortie

My Hero Academia a été très occupé par son manga ces derniers temps, mais ne croyez pas une seconde que son anime se relâche. La série travaille d’arrache-pied sur sa cinquième saison depuis un certain temps déjà, et il ne reste que quelques mois pour empêcher les fans de voir ses débuts. Et grâce à une récente mise à jour, les fans ont appris exactement quand la saison cinq sera présentée en première au Japon et dans le reste du monde.

My Hero Academia SAISON 5, enfin une date !

Récemment, le site officiel de My Hero Academia a mis à jour ses graphismes au Japon. C’est là que les fans ont eu droit à une version rénovée de l’affiche de la saison cinq. Le relooking a permis d’ajouter la date exacte de la première de la série, et il s’avère que le 27 mars est le jour de la chance.

Le nouveau texte promet que le samedi 27 mars sortira enfin le premier épisode de la saison 5. Les fans sont assez certains que cette mise à jour sera mise en ligne avec une sorte d’épisode récapitulatif, mais tout nouveau contenu est un bon contenu pour les fans. Après tout, cela fait des mois que la saison quatre s’est achevée et la saison cinq promet d’être un peu folle.

 

Il faut dire aussi que cette première de mars 2021 est en avance d’une manière étrange. Les première, deuxième et troisième saisons de l’anime ont toutes été diffusées en avril de leur année respective, tandis que la saison quatre a été présentée en première à l’automne. De nombreux internautes s’attendaient à ce que la cinquième saison suive la tendance en passant en direct en avril 2021, mais il semble que la première de la fin mars ait plus de sens pour les Studios Bones et le comité de production de My Hero Academia.

Et pourquoi donc ? Eh bien, cela peut se résumer à des questions de production ou de diffusion à l’antenne découlant de la pandémie. De nombreuses émissions ont dû revoir leurs plans pour 2021 en raison de la menace permanente de COVID-19. La date la plus proche aurait également pu être choisie en raison du prochain film de My Hero Academia. Le film doit être lancé à l’été 2021, de sorte que la sortie imminente du film a peut-être un peu retardé la saison 5.

Que pensez-vous de cette date exacte ? Êtes-vous impatient de voir le grand retour d'Izuku ce printemps ?