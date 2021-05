My Hero Academia Saison 5 Episode 10 – «Ce qui est hérité», date de sortie!

Le match final a enfin commencé et les choses commencent à s’échauffer. Une égalité ou une victoire permettra à la classe A de remporter la victoire au général. Mais ils ne peuvent pas se permettre de baisser la garde car la classe B ne tombera pas sans combat. De plus, ils ont Shinso et Monoma qui peuvent copier n’importe quelle bizarrerie. Cela étant dit, il ne peut pas copier OFA. De plus, le moment que nous attendions tous pourrait venir dans le prochain épisode, le réveil d’une nouvelle bizarrerie. Ce blog vous mettra à jour sur tout ce que vous devez savoir sur My Hero Academia Saison 5 Episode 10 – «Ce qui est hérité».

My Hero Academia saison 5 épisode 10

Dans la bande-annonce initiale, il a été montré que Deku utilise sans le savoir une nouvelle bizarrerie dont il a hérité via OFA. Les fans qui ont lu le manga savent exactement ce qui s’en vient et ce réveil de Deku va devenir épique car il changera le personnage de Deku pour toujours. Inutile de dire que My Hero Academia Saison 5 Episode 10 mettra en vedette la bataille interclasse finale et la nouvelle bizarrerie de Deku.

MHA Saison 5 Ep 10 – Aperçu

My Hero Academia Saison 5 Episode 10 Date de sortie confirmée!

L’épisode 10 de la saison 5 de My Hero Academia est confirmé pour le 29 mai 2021. Il s’agit de la date de sortie officielle et aucun autre retard n’est prévu dans la date de sortie de cette semaine. Les fans sont très excités de voir le prochain épisode alors qu’un nouveau tournant est sur le point de se produire dans la vie de Deku qui va choquer tout le monde autour de lui.

Où regarder MHA Saison 5 EP 10?

FUNimation et Crunchyroll sont les plates-formes les plus idéales pour attraper les derniers épisodes de MHA S5, y compris My Hero Academia saison 5 épisode 10. Nous condamnons vivement l’utilisation de plates-formes illégales pour regarder les derniers épisodes d’anime car elle ne prend pas en charge le créateur et le personnel de l’anime.