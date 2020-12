« My Hero Academia » révèle le nom du héros de Bakugo

« My Hero Academia » a été aller de l’avant avec l’un de ses meilleurs arcs jusqu’à présent. le manche a fait beaucoup pour vous assurer que votre arc RAID être le meilleur possible, et cela signifie qu’ils ont fait de nombreuses révélations.

Kacchan X a enfin révélé son nom de héros Académie des héros de Bakugo

« Dynamite / DynaMight, le grand tueur de bombes » pic.twitter.com/yYFflLtK8g

3 décembre 2020





Il n’y a pas longtemps, Dabi il prenait tout le monde d’assaut avec ses aveux sur le clan Todoroki, et maintenant c’est au tour de Bakugo de les surpasser tous. Le garçon t’attend Les meilleurs Jeanistes apparaissent depuis quelques temps. Bakugo katsuki a enfin révélé son nom de héros, et c’est intéressant.

Il s’avère que le nom officiel du héros de Bakugo c’est Grande explosion du meurtre de Dieu Dynamite. Le héros semble assez vite établi ce nom pour l’instant, mais cela pourrait changer. Après tout, Meilleur jeaniste est le premier à appeler puéril le nom de code, tandis que Lida et Nejire en ont honte.

Même La Ligue des méchants elle est abasourdie par la révélation, mais Mirio semble bien apprécier le nom. Vous savez, le héros pense déjà que c’est une blague.

Au moins, Bakugo pense qu’il a un nom de héros, mais les fans ne sont pas sûrs que ce soit continuez.

le nom ne sont pas entraînant comme le dicte la société, mais Bakugo Il n’a jamais été celui qui a suivi les tendances.