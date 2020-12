« My Hero Academia » présente le retour de Deku dans un nouveau Cliffhanger

Le nouveau cliffhanger de « My Hero Academia » est à l’origine d’un retour majeur pour Deku, Izuko Midoriya a été au centre du plus grand conflit de la série manga originale de Kohei Horikoshi à ce jour, et les choses ont changé quand il commence le point culminant du combat. (Spoilers)

Alors que Deku, Effort et les autres héros ont réussi à combattre Tomura Shigaraki dans un intense stagnation, Dabi, Gigantomachie et les autres membres du Ligue des méchants ils font de leur mieux pour frotter du sel sur les blessures des héros. Mais le nouveau chapitre de la série s’est tourné en faveur de la héros.

Alors que la série de confessions poignantes de Dabi causé de gros dégâts dans la façon dont société qui les entoure perçoit le héros, le combat n’est pas encore terminé, comme le retour de Best Jeaniste Oui Lemillion la série a commencé à encourager Deku retour au point où il reviendra probablement lorsque cette première grande bataille prendra fin.

Veiller à Lemillion à nouveau dans action donnera probablement à Deku le coup de pouce spirituel dont vous avez besoin pour remettre votre corps en mouvement.

Mais si votre corps est trop endommagé pour retourner au combat, ce n’est peut-être pas un grand Récupération. Cela pourrait être pour le mieux car les derniers développements semblent entraîner la fin de ce premier grand combat qui approche à grands pas.