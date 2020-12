My Hero Academia petite surprise de Netflix

Bien que le créateur du manga, Kōhei Horikoshi, ait déclaré en 2019 qu’il n’y aurait pas de troisième film puisque le second utilisait déjà l’une de ses intrigues principales pour la bataille finale du manga, il semble maintenant qu’un troisième film pour My Hero Academia soit en fait dans les ouvrages.

L’annonce a été faite dans le 52e numéro de Shueisha de Weekly Shonen Jump pour cette année, révélant un troisième long métrage pour l’anime et le manga bien-aimés. Comme les versions précédentes, Horikoshi servira à nouveau de superviseur en chef et de concepteur de personnage original, le film devant sortir à l’été 2021. Jusqu’à présent, aucun détail n’a été révélé concernant son scénario possible, bien que le compte Twitter officiel de My Hero Academia ait publié une série de messages teasers qui se combinent pour former la phrase «Il rencontrera ‘Les Trois Mousquetaires’.»

Quant à la série, après avoir conclu sa quatrième saison l’année dernière, la saison cinq devrait maintenant arriver au printemps de l’année prochaine. Les fans de la franchise devraient absolument rester à l’écoute pour plus de mises à jour à venir concernant la cinquième saison et le troisième film à venir.

Petite surprise de Noël ! (et la suite arrive très bientôt…) pic.twitter.com/bE6nDXdJNW

— Netflix France (@NetflixFR) December 1, 2020