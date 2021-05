My Hero Academia montrera une grosse erreur de One For All

Mon université de héros anticipe une erreur surprise de Un pour tous avec la promo du prochain épisode de la série. La cinquième saison de la série animée a ouvert la voie à travers l’arc d’entraînement conjoint du manga original. Kohei Horikoshi.

L’épisode le plus récent s’est terminé par un teaser indiquant que le match final de l’exercice commencera lorsque Izuku Midoriya et Hitoshi shinso Ils auront enfin leur revanche lorsqu’ils prendront leur place dans les équipes adverses, mais une grande question persistait sur la bizarrerie d’Izuku à agir de manière drôle.

Il semble que le pire arrivera si la promo du prochain épisode est une indication.

Avec le suspense de l’épisode le plus récent, il semble que One For All d’Izuku agira quand il affrontera Monoma, Shinso et le reste de la équipe 1-B. Étant donné la capacité de Monoma à copier les bizarreries et le lavage de cerveau de Shinso qui a activé les vestiges de One For All plus tôt, cela semble être la tempête parfaite pour provoquer ce qui semble se passer à l’intérieur du corps d’Izuku.

Dans le prochain épisode de My Hero Academia, nous verrons comment Deku vous pourrez utiliser One For All contre ces redoutables adversaires, en apprenant plus sur cette bizarrerie dans le processus.