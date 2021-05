My Hero Academia montre un moment terrifiant de All Might

Mon université de héros il n’a jamais fait attention aux mots quand il s’agit de All Might. Le symbole de la paix s’est fait un nom lorsqu’il est apparu sur les lieux et a consacré sa force à aider les autres. Même avec lui maintenant impuissant, My Hero Academia a tenu fermement à sa force de caractère, mais cela s’avère terrifiant à d’autres égards.

Bonne casquette, le combat est toujours intéressant, j’aime la stratégie, la façon dont Deku utilise ses bizarreries et toute la mobilité que Lady Nagant a acquise. All Might est toujours le même grand que toujours, bon dialogue là-bas. BNHA 313 pic.twitter.com/xmWkviDUiO – Kayo Joestar⚡️ Walpurgis no Kaiten (@ LeviMustang310)

Le contexte vient du chapitre 313 alors que le héros essaie de se rendre à Izuku en tant que Tous pour un Il a envoyé une arme à feu après lui. Vous pouvez imaginer à quel point All Might était inquiet à l’époque, alors il n’a pas eu le temps pour les intimidateurs quand ils ont essayé de le coincer.

Les méchants reconnaissent immédiatement l’ancien héros, plaisantant sur le fait de le mettre fin depuis que All Might est mort il y a longtemps avec sa bizarrerie. Ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que All Might dégageait le genre de commandement qu’il a. De la même manière que Tache gelé Effort Avec sa soif de sang, All Might a fait de même avec ces méchants.

Sa pure rage face à la situation d’Izuku rendit All Might fou pendant un moment. Il n’avait même pas besoin de lever le petit doigt pour intimider les intimidateurs, et un panneau montre que le couple se bat pour se mettre en sécurité alors que All Might les traque.

Le héros n’a peut-être plus de bizarrerie, mais All Might a le cœur et la détermination de faire son travail.

Lorsque Izuku Il est en danger, aucun obstacle ne pourrait empêcher All Might de sauver le garçon, et cette scène prouve qu’il n’a pas besoin de bizarreries pour que cela se produise.