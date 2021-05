My Hero Academia montre les origines d’un mystérieux assassin

Mon université de héros s’est plongé dans les origines du mystérieux nouvel assassin de Tous pour un avec le chapitre le plus récent de la série. Le créateur de la série, Kohei Horikoshi, a commencé le dernier arc de la série et a été un tout nouveau gars de My Hero Academia. (SPOILERS À VENIR)

Sachant que tout pour un et Tomura Shigaraki ils chasseraient pour l’One Pour tous, Izuku Midoriya Il a laissé Académie UA et maintenant il se bat seul avec le soutien lointain de Effort et les autres héros principaux.

All For One a envoyé un mystérieux mercenaire contre Izuku avec le suspense du chapitre précédent, le plus récent nous en dit plus sur ce nouveau méchant.

Le mercenaire Sniper est une ancienne héroïne qui avait travaillé avec la Division de la sécurité, elle était connue sous le nom de Lady Nagant. Avec sa capacité à transformer son bras en fusil de sniper et à utiliser ses cheveux pour créer des balles mortelles, il semble que Nagant était un héros qui a tué un autre héros.

Expliquant potentiellement pourquoi il était au Tartare en premier lieu, Nagant se révèle être un héros cherchant la chute de la société des héros.

Bien que l’on ne sache toujours pas pourquoi, il est évident qu’elle est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les enjeux de la société des héros l’emportent sur l’action de All For One.

Espérons que Midoriya parviendra à arrêter cette ancienne héroïne dans le processus.