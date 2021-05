My Hero Academia marque une nouvelle ère pour One For All

Mon université de héros inaugure une ère entièrement nouvelle pour One For All avec le suspense de son dernier chapitre. My Hero Academia est maintenant au milieu de son acte final, et un Izuku Midoriya est révélé qui a évolué plus que jamais.

Après son combat avec Tomura Shigaraki, toute l’étendue du pouvoir de One For All lui a maintenant été ouverte. Bien que son corps n’ait pas encore atteint le point où il peut continuellement utiliser toute la gamme de ses capacités, sa maîtrise des diverses bizarreries à l’intérieur Un pour tous a atteint un point plus grand que jamais.

Le chapitre précédent de la série a révélé que Izuku Midoriya Il avait maintenant accès à plus de bizarreries au sein de la puissance de One For All, et le chapitre 310 de la série a franchi une étape supplémentaire en confirmant qu’Izuku peut maintenant voir et converser pleinement avec tous les utilisateurs précédents.

Izuku Midoriya a réalisé à quel point la société est tombée depuis l’attaque de Shigaraki et Tous pour un, et maintenant il est plus déterminé que jamais à débloquer pleinement toute la puissance de One For All.

My Hero Academia est actuellement publié sur le Saut de Shonen et diffuse sa cinquième saison d’anime.