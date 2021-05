My Hero Academia: les plus fortes impressions de héros

Pourrons-nous être de vrais héros? Découvrez nos impressions sur My Hero Academia: The Strongest Hero.

Comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, coupables, chez 45Secondes.fr, nous sommes assez fans de My Hero Academia. Par conséquent, l’arrivée d’un nouveau jeu pour appareils mobiles sur notre territoire nous a eu des yeux comme des étincelles. Mais comment est le jeu lui-même? Nous vous en parlons avec notre My Hero Academia: Les impressions de héros les plus fortes.

De quoi un bon gacha a besoin

Qui sait, peut-être qu’avec ce que je vous dis ci-dessous vous oserez (ou pas) l’essayer. Parce que bon, comment dire … c’est un gacha. Et la bouillie, à la longue, finit par se fatiguer. Ou du moins moi, je ne sais pas pour vous. Celui de devoir entrer au quotidien, faire x ou y pour avancer peu ou rien … cela me semble presque un travail. Et cela ne me semble pas tout à fait normal.

Mais il peut y avoir des exceptions, bien sûr. Soit parce que le jeu rend beaucoup plus facile d’obtenir des éléments pour invoquer des personnages (parce que, après tout, c’est ce pour quoi nous venons, ne nous leurrons pas), soit parce que le gameplay est tellement addictif que cela ne vous dérange pas de jouer à ces jeux. Il y a aussi la troisième option, bien sûr, et c’est qu’en réalité tout cela n’implique pas un effort supérieur à quelques minutes dans votre journée.

Qu’allons-nous faire, ici nous valorisons beaucoup le temps. Le fait est que My Hero Academia: The Strongest Hero remplit-il les points ci-dessus? Eh bien, dès le départ, je dirais… non. Ce n’est pas parce que vous voulez le tuer avant son heure, mais c’est que pour pouvoir invoquer un personnage, il faut transpirer du sang, de la sueur et des larmes.

Les héros ont un cache très élevé

Attention, je l’ai dit dans les premiers jours du jeu, et vous savez déjà ce que cela signifie. Si vous n’êtes pas habitués au gacha, je vous expliquerai: pendant les premiers jours d’un titre, il y a généralement plus de facilités pour obtenir des objets d’invocation, qu’il s’agisse d’orbes, de fragments … et dans ce cas j’en constate un manque alarmant. .

Vous voyez, ici pour invoquer des personnages, vous avez besoin de billets. Ces billets peuvent être obtenus dans des missions ou en les achetant avec de l’argent de jeu, qui est obtenu, à son tour, chaque fois que nous complétons différentes sections du jeu. Le fait est que le montant qu’ils vous en donnent est totalement risible.

Vous pouvez presque devenir riche plus tôt en investissant dans des bitcoins avec la chute maintenant que vous devez obtenir l’argent nécessaire pour invoquer le titre. Sérieusement, la chose va exiger beaucoup de votre temps de démarrage. Nous verrons si plus tard la chose reste ou s’aggrave.

Mais nous allons casser une lance en sa faveur: la vérité est que, pour l’instant, il y a toujours des choses à faire. Et si vous n’avez rien d’autre à faire, alors vous pouvez le mettre en automatique (une excellente idée) et aller faire les différentes choses qui nous sont demandées.

Et vous devez garder à l’esprit, faites attention, que dans chaque invocation, nous allons obtenir quelque chose de oui ou de oui. Cela peut être un fragment de personnage, ce qui nous permettra de le déverrouiller si nous en avons assez ou ce peut être le personnage entier, ce qui est idéal.

Le point positif ici est que le jeu vous assure un personnage d’une certaine rareté en dépensant un certain nombre de tours. Ainsi, vous savez qu’au dixième jet vous aurez oui ou oui un personnage de rareté A ou plus. Sérieusement, pour ceux qui n’ont pas beaucoup de chance, c’est un énorme handicap.

Et le jeu, mec?

En ce qui concerne le titre lui-même … nous ne pouvons pas nier qu’il semble impressionnant pour mobile. Nous craignons qu’à moins d’avoir un bon téléphone, le jeu ne fonctionnera pas bien. Les environnements 3D et la ville ont l’air assez encombrés, cela ressemble presque à la pièce principale d’un MMO.

Le gameplay, en revanche, nous présente des personnages aux capacités différentes: nous avons des rangs, comme Kaminari, ceux qui sont basés sur des contre-attaques, comme Kirishima … en général, on peut dire que les différences entre eux sont assez remarquable, étant une expérience totalement différente de l’une à l’autre.

Bien sûr, le jeu a sa propre liste de niveaux (où Uraraka et Yaoyorozu semblent réussir en ce moment), malgré laquelle il sera possible d’augmenter la rareté de tous les personnages, car nous sommes habitués à ce type de jeu.

Ainsi, nous pouvons améliorer notre favori pour mener des batailles 3D qui se passent assez bien. Mais la chose n’est pas là. Nous avons également plusieurs modes qui nous inviteront à effectuer des événements Quick Time simples qui donnent un peu de variété à la chose. Dans le même temps, nous ne pouvons pas oublier les modes coopératifs et versus classiques auxquels nous sommes habitués à ce type de jeu.

Si, en revanche, ce que vous aimez c’est le côté collectionneur, sachez qu’il existe aussi des cartes de personnages (qui servent, à leur tour, à donner un appui au combat) et une pièce à décorer à notre guise en obtenant différents éléments décoratifs.

Allons-nous mettre en place notre agence de héros?

Dans l’ensemble, je ne peux pas dire que My Hero Academia: The Strongest Hero est inintéressant. Il a un gameplay brutal pour le type de jeu, ainsi que des graphismes plus que décents. À son tour, la possibilité de pouvoir obtenir la plupart de ses éléments avec la devise du jeu lui donne un plus.

Cependant, cette lenteur à pouvoir obtenir des billets gratuitement et donc invoquer, alourdit grandement l’expérience du jeu, au profit, comme toujours, de ceux qui y font un investissement monétaire. Cela peut être particulièrement visible dans les modes joueur contre joueur.

Malgré cela, je ne peux nier que le titre est suffisamment attractif pour prendre pied. Tout dépend du fait que le facteur mentionné ci-dessus aggrave ou non l’expérience de jeu au fil du temps. Dès le départ, je vous dis que si vous voulez quelque chose de différent et que vous êtes fans de la franchise, n’hésitez pas à l’essayer.