My Hero Academia: le troisième film arrive !

My Hero Academia » est l’une des franchises les plus populaires dans le domaine du divertissement de nos jours, et il semble que les choses soient sur le point de s’étendre pour la série. Avec une cinquième saison en cours, tous les yeux sont tournés vers Izuku alors que ses amis continuent leur voyage à l’écran pour atteindre les salles de cinéma pour la troisième fois en moins d’un an.

« My Hero Academia » sera le troisième film d’action des trois personnages les plus importants des États-Unis.

Après des tonnes de spéculations, il s’avère que les rapports avaient raison. « My Hero Academia » a officiellement annoncé qu’il sortira son troisième film l’été prochain. Le film encore intitulé est devenu officiel lorsque le Weekly Shonen Jump a lancé aujourd’hui son nouveau numéro pour les lecteurs du monde entier.

L’annonce a été faite de manière familière grâce à une affiche. « My Hero Academia » a d’abord soulevé des questions sur un film la semaine dernière lorsqu’il a publié trois affiches de personnages qui ont été combinées en une seule promotion avec Izuko, Bakugo et Todoroki.

Cette affiche a été imprimée dans le dernier numéro du Weekly Shonen Jump, mais un nouveau texte a été ajouté. L’information annonçait que « My Hero Academia » reviendrait sur les écrans de cinéma à l’été 2021.

À ce stade, il n’y a pas de date de sortie fixe, mais cette fenêtre est très logique. Il suit le même calendrier que celui du premier film « My Hero Academia ».

« My Hero Academia : Two Heroes » est sorti en été après le début de son anime au printemps. La cinquième saison étant diffusée au printemps 2021, il est logique que ce troisième épisode soit diffusé à la fin de l’été.