My Hero Academia – Le manga présente des personnages de films, maintenant qu’est-ce que cela signifie?

Les mangas aussi Mon université de héros est à bout de souffle. Mais avec le dernier Chapitre que ce soit mangaka Kohei Horikoshi pas prendre pour incorporer un détail cool. Ce gimmick plaît à tous les fans qui films associés par MHA ont vu.

My Hero Academia intègre des personnages de films

Le combat final contre Tous pour un et Shigaraki est diffusé dans le monde entier. De nombreux journalistes rendent compte de la situation des super-héros.

Vers la fin du chapitre, certains personnages des films apparaissent qui font le Suivez le combat à l’écran. Avec cela, le mangaka indique que les films de cinéma une partie de l’histoire de « My Hero Academia » sont.

Quels personnages peut-on voir ? Dans les images sont Bouclier de mélisse, Mahoro, Katsuma, Roro et Lala voir. Melissa Shield fait partie du film My Hero Academia : deux hérosalors que les deux enfants Mahoro et Katsuma de My Hero Academia: Heroes Rising venir.

Roro et Lala sont aussi deux enfants et à l’origine dans le film de cinéma My Hero Academia : Mission des héros mondiaux vu, qui comprend également le caractère populaire Rody se produit. Malheureusement, Rody n’est pas encore apparu dans le manga, c’est pourquoi les fans en attendent maintenant un. apparence future espoir.

Un autre personnage qui est apparu dans un arc précédent du manga est neuf. Il est le principal antagoniste de My Hero Academia : Heroes Rising et apparaît dans le Arc de la guerre finale à nouveau. Il possédait une variante faible de « All For One » et pouvait voler jusqu’à huit alters.

Comment les films sont-ils classés chronologiquement ?

Tous les films sont avec le Lié au scénario principal de MHAdiriger le l’histoire ne continue pas et ne jouent donc aucun rôle dans l’intrigue principale.

© K. Horikoshi / Shueisha, projet My Hero Academia

Le Film Deux héros se déroule entre les arcs « Final Exams » et « Forest Training Camp ». Le Film Heroes Rising est cependant à classer bien plus tard : Elle s’installe entre l’arc « Meta Liberation Army » – et l’arc « Endeavour Agency ».

Le dernier film « La mission du héros mondial » correspond chronologiquement à de nombreuses parties de l’intrigue principale de MHA. Il est plus susceptible d’être classé après l’arc « Endeavour Agency », c’est-à-dire peu avant l’arc « Paranormal Liberation War ».