My Hero Academia: le film d’action en direct sortira exclusivement pour Netflix

Le prochain film d’action en direct de »Mon université de héros » produit par Divertissement légendaire vient d’être acquis par Netflix. Selon de nouveaux rapports, la plateforme de streaming aura exclusivement la nouvelle production, qui aura un script écrit par Joby Harold.

Legendary a acquis les droits de production d’un film d’action en direct »My Hero Academia » en 2018, réalisé par Shinsuke Sato, qui servira également de producteur exécutif. Sato a déjà travaillé sur d’autres films d’animation, notamment « Gantz », « Death Note : Light Up the New World » et « Bleach ».

Écrit et illustré par Kohei Horikoshi »Boku no Hiro Akademia », ou »My Hero Academia », est un manga de super-héros publié pour la première fois dans Weekly Shonen Jump depuis 2014. L’histoire se déroule dans un monde où les superpuissances sont monnaie courante, car chacun est né avec un pouvoir unique et spécial.

» My Hero Academia » est centré sur Izuku Midoriya, également connu sous le nom de Deku, un garçon né sans pouvoir, mais qui rêve toujours de devenir un jour un grand super-héros. Un super-héros japonais connu sous le nom de All Might permet à Deku de rejoindre l’UA School, une académie dédiée à la formation de super-héros.

Actuellement, le manga est dans son chapitre 375, étant l’un des best-sellers de tous les temps. Sa grande popularité a conduit à d’autres retombées intitulées »My Hero Academia: Smash! », »My Hero Academia: Vigilantes » et »My Hero Academia: Team-Up Missions ».

L’adaptation animée de » My Hero Academia » a été créée au Japon en 2016, actuellement dans la saison 6 et avec un total de 124 épisodes pour le moment. Depuis lors, l’anime a sorti trois films, dont » My Hero Academia: Two Heroes », » My Hero Academia: Heroes Rising » et » My Hero Academia: World Heroes ‘Mission ».

Le nouveau film qui sortira sur Netflix de » My Hero Academia », sera la première fois que l’anime a une adaptation en direct, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie officielle.