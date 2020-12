« My Hero Academia »: le créateur partage un message d’espoir pour les fans en raison de la pandémie

Pendant la Jump Festa Les fans de cette année ont été choqués lorsque le créateur de « My Hero Academia » Kohei Horikoshi, leur a donné la bonne nouvelle que l’histoire de UA Academy se terminerait « le plus tôt possible », mais cela n’a pas empêché son mangaka de partager un message spécial aux fans à cette époque de la COVID-19[FEMININE

Voici la traduction complète du commentaire d’Horikoshi de l’événement BNHA Super Stage lors de Jump Festa 2021. Il remercie tout le monde pour son soutien au fil des ans et pense que l’histoire pourrait bientôt arriver à sa conclusion. Source: https://t.co/N9f5PmqdLL pic.twitter.com/vhF3Om97fv – ☆ オ ー ド リ ー Audrey ☆ (@aitaikimochi)

19 décembre 2020





Tandis que, « My Hero Academia » il a eu de la chance que COVID-19[femininen’a pas empêché la production de son anime, grâce à l’achèvement de la production dans sa quatrième saison avant que la pandémie ne s’installe, cela ne s’est pas arrêté Horikoshi intervient pour aider les fans de la franchise.

« My Hero Academia » reviendra au printemps de l’année prochaine avec sa cinquième saison, après les aventures de la Classe 1-A dans le « Arc d’entraînement », qui les opposera à leurs coéquipiers classe 1-B alors que Ils explorent le pouvoir qui réside à Midoriya dans le pouvoir de One For All.

Le retour de anime n’est pas la seule chose importante qui se produira dans le futur du Franchise Shonen il l’année prochaine, car le troisième film de la série devrait également sortir en 2021.

Avec lui manche a apparemment fini le Arc de guerre qui a opposé les héros aux méchants dans une bataille la vie ou la mort pour la suprématie.