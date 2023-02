My Hero Academia : l’anime dévoile le premier aperçu de l’arc Black Hero

La suite de la sixième saison de l’anime »Mon université de héros » vient de présenter Dark Deku. Le producteur Animation TOHO a révélé via son compte YouTube le premier aperçu du prochain arc d’anime, intitulé » Black Hero ».

Ici, nous verrons Midoriya enfiler une version effilochée de son costume de héros, avec l’ajout de l’écharpe jaune Gran Torino drapée autour de son cou. De plus, il portera son masque avec ses yeux entièrement noirs, à l’exception des points verts qui représentent ses yeux.

Avec la révélation capitale de Dabi dans les derniers chapitres, la foi dans les héros est au plus bas, aucun des civils ne leur faisant confiance. Compte tenu de cela, de nombreux héros ont décidé de prendre leur retraite, tandis que d’autres se remettent de blessures après le combat contre le Front de libération paranormal, qui était le premier arc montré dans la sixième saison de » My Hero Academia ».

L’arc « Black Hero » verra Deku prendre une décision cruciale qui le séparera de ses amis alors qu’il traquera le reste de la League of Villains, cherchant continuellement un moyen de combattre All for One et de sauver Shigaraki.

»My Hero Academia » a commencé comme un manga créé par Kohei Horikoshi en juillet 2014, l’histoire faisant plusieurs best-sellers du New York Times , avec plus de 85 millions d’exemplaires vendus. Horikoshi a récemment commenté que l’histoire du manga pourrait bientôt se terminer, car il termine actuellement le dernier arc de l’histoire.

Le manga » My Hero Academia » est actuellement en pause et reviendra bientôt le 20 février. L’adaptation animée de l’arc »Black Hero » commencera sera présentée en première dans croustillant le 11 février.