My Hero Academia: fuite du nom et de la date de la nouvelle bande

Malgré des nouvelles du prochain film de Mon université de héros, des fuites et des rumeurs ont révélé le nom officiel et la date de sortie du film.

De nouvelles informations du film My Hero Academia sont révélées. Titre: « My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes Mission »

Première: 6 août 2021 Il y aura une image promotionnelle très bientôt. pic.twitter.com/7WkWZuvv2V – Funianime Amérique latine | #NoticiasAnime #AniNews (@funianime)

25 mars 2021





Annoncé en novembre 2020, un teaser mettant en vedette Deku, Bakugo et Todoroki Il s’est manifesté avec le texte « Il rencontrera les trois mousquetaires », depuis lors nous avions eu plusieurs rumeurs sur ce projet.

Maintenant le Saut hebdomadaire Shonen a publié le vrai nom du projet intitulé: « My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission ». L’article est livré avec une nouvelle affiche promotionnelle et la date de première qui sera le 6 août 2021.

My Hero Academia lancera très bientôt sa cinquième saison, où nous verrons la classe 1-A affronter la classe 1-B pour entraîner leurs pouvoirs respectifs et les préparer aux défis qui pourraient venir bientôt.