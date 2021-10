My Hero Academia Chapitre 329: Le nouvel allié des héros est révélé

Le nouvel allié des Héros est révélé dans My Hero Academia Chapitre 329: Hero Killer, surnommé Stain, qui a fourni l’information au précédent Number One Hero All Might. L’e-mail a informé All Might de cela, et ils savaient que Stain leur avait donné quelque chose de crucial.

My Hero Academia dépeint la vie d’Izuku Midoriya, qui vient de rentrer à l’Université d’Amérique et a vécu de merveilleuses expériences avec d’autres étudiants. Izuku aime être baigné par les élèves, mais il ne pouvait pas dormir sans assister à All Might. Shoto a aidé Deku à localiser All Might, et les deux ont réconcilié leurs différences. Les étudiants découvrent Stain de All Might dans le dernier chapitre de My Hero Academia.

Depuis le départ d’Endeavour, les héros comprennent qu’ils doivent concevoir de nouvelles stratégies, car ce qu’ils ont appris sur la perfection physique de Tomura Shigaraki est incorrect. Les dernières fuites, analyses et spoilers du chapitre 328 de «My Hero Academia» montrent les données de Stain exposant des faits abrutissants concernant All For One et Tomura Shigaraki. Les nouveaux personnages devraient apparaître dans le prochain chapitre du manga. « Non. 1 héros appelé Star and Stripe » est le titre du chapitre.

Le chapitre commence par un flash-back sur ce qui s’est passé lorsqu’elle a été incarcérée. Stain a fait irruption dans la prison de haute sécurité Tartarus, où il a rencontré un prisonnier qui était ravi de pouvoir sortir et chasser les femmes. Stain, d’autre part, a assassiné cet homme parce qu’il voulait recueillir des informations et s’est rendu directement à la salle de surveillance.

Stain est choqué de trouver un tas de cadavres de gardes de sécurité lorsqu’il déverrouille la porte de la salle de vidéosurveillance. Cependant, un homme est toujours en vie et est en possession des dossiers de sécurité. Voyons ce que les informations de Stain révèlent dans le dernier chapitre.

Date de sortie du chapitre 329 de My Hero Academia

Le 10 octobre 2021, My Hero Academia Chapter 329 sortira. Après sa bataille avec All Might, Izuku a fait une pause. Les méchants seront confrontés à une nouvelle force. La vérité sur Stain sera exposée dans le prochain chapitre du manga.

Les Héros Pro seront également pris en compte pour voir s’ils sont impliqués dans ce conflit. Le manga ne prendra pas de vacances cette semaine et nous fournirons des mises à jour supplémentaires dès que possible. Jetons un coup d’œil aux informations et mises à jour officielles de My Hero Academia ci-dessous.

