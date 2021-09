My Hero Academia Chapitre 327 – Tache et puissance

Le chapitre 327 de My Hero Academia présente le gang Hero Hating, avec l’ancien héros numéro un All Might en route quelque part. La situation de Deku est révélée dans My Hero Academia, alors que les résidents commencent à l’embrasser à UA High, bien que certains le détestent toujours.

All Might voyage seul dans le nouveau chapitre My Hero Academia, combattant les civils qui méprisent les héros. All Might se souvient sur son chemin qu’il a promis à la mère de Deku qu’il s’occuperait de Deku et qu’il a dit à Deku qu’il les rejoindrait pour leur opération avec d’autres Pro Heroes. « Qui es-tu vraiment? » est le titre du chapitre.

Mon héros académique chapitre 326

All Might est invité à s’expliquer par Stain. Stained a peut-être raté beaucoup de choses pendant son emprisonnement, mais il est de retour dans la chair, selon All Might. Stain est perplexe, incapable de croire que ce vieil homme maigre est All Might, et réfléchit à ce qui s’est passé.

All Might répond qu’il comprend le scepticisme de Stain puisqu’il semble être différent. Il prend une posture, et c’est la position de All Might. Parce qu’il est le Hero Killer Stain, All Might demande à Stain s’il envisage de le tuer. Stain le regarde dans les yeux et dit non, insistant sur le fait que l’homme devant lui n’est pas All Might.

Le chapitre comprenait également une scène où All Might donne une explication émotionnelle à Stain et sa raison de protéger l’humanité pendant tout ce temps. Où il précise que son objectif était de faire de ce monde un endroit meilleur.

Date de sortie du chapitre 327 de My Hero Academia

Depuis la dernière mise à jour, My Hero Academia chapitre 327 sortira le 26 septembre 2021. Le dimanche 26 septembre 2021, le chapitre 327 de My Hero Academia sortira. Après avoir retardé la sortie de My Hero Academia Chapter 326, ce manga a repris son programme du dimanche avec la sortie du chapitre le plus récent vendredi. La réapparition de Hero Killer Stain dans le prochain chapitre de My Hero Academia en dévoilera plus.

Où lire le chapitre 327 de My Hero Academia ?

Sur VIZ, vous pouvez lire le chapitre 327 de My Hero Academia. Les spoilers du prochain chapitre devraient sortir quelque part en milieu de semaine. Dans l’ensemble, le chapitre précédent était émouvant à la fois pour les citoyens et pour les héros qui faisaient de leur mieux du mieux qu’ils pouvaient.

