My Hero Academia Chapitre 312 – Voici ce que vous devez savoir!

Depuis le tout début, My Hero Academia a servi les fans avec des personnages pleins d’entrain comme Midoriya. Le voyage de Deku a été très inspirant, son personnage vient de loin. De n’avoir aucune bizarrerie à obtenir plus tard une bizarrerie qui lui est propre. Le manga a parcouru un long chemin depuis sa sortie en 2014. Dans les chapitres récents et la recherche de All for one et Shigaraki se poursuit. Au fur et à mesure que l’article avance, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur My Hero Academia Chapitre 312.

My Hero Academia 312 VF

Dans les chapitres récents, Midorya est dotée de pouvoirs délirants que même le Tout-Puissant ne pouvait pas atteindre. Mais les gens ne lui font toujours pas confiance pour sauver tout le monde et considèrent son pouvoir comme ridicule. Actuellement, toute la ville est dans le chaos bien qu’Endeveous fasse de son mieux pour sauver la ville. Mais le peuple n’a toujours pas oublié ses méfaits. En outre, la raison du jailbreak.

My Hero Academia, Ch. 311: Plus de chaos alors que le monde est au bord du gouffre. Les héros peuvent-ils l’empêcher de s’effondrer? Lisez-le GRATUITEMENT à partir de la source officielle! https://t.co/BWN5bcOhFh pic.twitter.com/ZmfeL7HHuJ – Saut Shonen (@shonenjump) 9 mai 2021

Deku n’est pas apparu beaucoup dans la scène après son départ pour UA. Même sa position a disparu du GPS. Les civils sont descendus dans les rues pour protester contre Endeavour et l’accuser d’avoir laissé Shigaraki et son peuple s’échapper. Pendant que tout le monde essaie de découvrir les intentions de Shigaraki. Mais il n’y a aucune piste pour retrouver Deku.

Date de sortie de My Hero Academia

À partir de la dernière mise à jour, My Hero Academia chapitre 312 sortira le 16 mai 2021. Le blog sera mis à jour en cas de retard ou de changement.

Où lire le chapitre 312 du MHA?

My Hero Academia chapitre 312 sera officiellement disponible à la lecture sur Viz Media et Crunchyroll. Les deux sites Web nécessitent un abonnement pour lire les chapitres. Mais vous pouvez lire gratuitement les trois derniers chapitres.

Aussi à partir de maintenant, il n’y a pas de scans bruts ou de spoilers disponibles. Le blog sera mis à jour de temps en temps. Jusque-là, vous pouvez également lire: Black Clover Chapitre 293 – Magna déterminée à se battre jusqu’à la fin!