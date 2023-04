My Hero Academia – C’est pourquoi Overhaul porte un masque

Les super-héros de sortie Mon université de héros doit faire face à de nombreux méchants comme Tous pour un et Tōmura Shigaraki lieu. Un autre méchant extrêmement puissant est Kai Chisaki, que beaucoup appellent son nom de méchant révision devrait savoir.

La chose la plus distinctive de sa tenue sont les gants et son masque. Mais avant même de devenir un méchant, Overhaul portait un masque. Nous vous dirons le secret derrière cela et quelles autres caractéristiques spéciales il a.

My Hero Academia: le masque de révision est pour la protection

Kai Chisaki en souffre mysophobie. Cette maladie décrit la peur excessive de la saleté et de l’infection par des bactéries ou des virus. Il a un filtre à air intégré dans le masque et l’utilise pour éviter d’être infecté par des polluants dans l’air.

Ses subordonnés doivent également porter des masques pour qu’il n’ait pas à respirer le même air qu’eux. De plus, il déteste être touché. Il évite la saleté et les endroits sales. Dès qu’il entre en contact avec du sang, de la poussière ou d’autres saletés, sa maladie de peau éclate immédiatement urticaire hors de.

Le lien avec les bizarreries : Overhaul pense que les bizarreries sont un épidémie sont qu’il faut combattre. Il voit les capacités comme une sorte de peste, croyant qu’elles descendent de rats connus pour être des vecteurs de maladies.

Par conséquent, l’objectif d’Overhaul est de supprimer toutes les spécialités du monde. Ironiquement, sa bizarrerie l’aide à atteindre l’objectif.

Quelle est la spécialité d’Overhaul ? Kaï La capacité de Chisaki est que Casser et réparer. Il peut démonter et remonter à volonté tout ce qu’il touche. Appliqué au corps humain, Overhaul peut déchirer les gens, tuer ou guérir leurs blessures.

© K. Horikoshi / Shueisha, projet My Hero Academia

Sa capacité lui permet de fusionner avec d’autres corps. En conséquence, il peut Spécialités d’autres personnes utiliser comme s’il s’agissait des siens. Étant donné que la seule exigence pour l’alter est le toucher, il peut utiliser la capacité tant qu’il peut utiliser ses bras.