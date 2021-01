« My Hero Academia » 5: quand la saison 5 de « Boku no Hero Academia » sortira-t-elle

L’équipe de « Mon université de hérosA annoncé la date de sortie officielle de la saison 5 avec une nouvelle bande-annonce pour la série populaire. Après une série d’obstacles à la production, la saison a été reportée à 2021 en juin 2020, principalement en raison de l’éclosion de la coronavirus (COVID-19), qui a paralysé toutes les séries et productions télévisuelles, y compris les studios d’animation.

Cette saison de « Mon université de héros»Continue directement après l’intrigue du précédent et amène le prochain arc du manga. A cette occasion, au moins dans un premier temps, la League of Villains sera mise de côté pour faire place aux batailles entre les Classes UA, 1A et 1 B, dans un passionnant exercice d’entraînement.

Les fans qui ont lu le manche Ils savent que cela est dû à l’augmentation des activités des méchants dans le pays, ils doivent donc se préparer. Ces jeunes héros doivent être prêts à faire face à la prochaine menace, celui qui sera présenté dans le troisième long métrage qui suivra saison 5.

Mais quand exactement la cinquième partie de la anime de « Mon université de héros« ? Bien que les fans savaient déjà que les nouveaux épisodes arriveraient au début de la 2021, maintenant ils peuvent enfin connaître la date exacte pour syntoniser leurs télévisions et sites de diffusion. C’est ce qu’il a rapporté Bande dessinée.

QUAND LA SAISON 5 DE «MY HERO ACADEMIA» SERA-T-ELLE LIBÉRÉE?

L’annonce de la date de première exacte de la saison est venue avec la deuxième bande-annonce officielle de l’anime, annonçant qu’il commencera à être diffusé à la télévision japonaise à partir de 27 mars 2021, le samedi à 17h30 JST. Le premier épisode sortira dans Crunchyroll le même jour, juste après minuit.

Il y aura des versions ultérieures dans d’autres services tels que Funimation, Netflix, Hulu, etc. en fonction de ceux qui ont acquis leurs droits de transmission. Les prochains épisodes seront diffusés tous les samedis après cette date, probablement avec 25 épisodes qui couvrent deux parcours comme le reste des trois saisons précédentes.

La classe 1-A verra ses pires ennemis dans 1-B (Photo: Crunchyroll)

Parmi les avancées en vidéo et autres annonces, il y a peu d’informations, mais il semble que cela tournera autour d’une formation. Les étudiants des deux classes principales 1-A et 1-B, ils continuent leur rivalité. Les étudiants de la 1 B a obtenu un score inférieur à ceux du 1-A lors du test initial.

Cependant, comme on l’a vu pendant les tournois, il y a quelques combattants forts dans cette classe et le classe 1-A est le coup de pouce des étudiants de la 1 B qui veulent montrer qu’ils se sont améliorés. Bien sûr ceci c’est une compétition amicale dans lequel il n’y a pas encore de méchants impliqués.

Dans la saison 4, de nombreux combats des protagonistes avec les méchants ont été vus, car l’objectif principal était la menace de Révision et Kai chisaki. Le programme nous a présenté Eri, une petite fille qui Midoriya et Mirio ils se sont rencontrés, qu’il a la capacité de rembobiner un corps à travers le temps.

Affiche officielle de la saison 5 de « My Hero Academia » (Photo: Crunchyroll)

Elle peut faire reculer les choses organiques en utilisant sa bizarrerie et faire des exploits comme guérir des blessures, rendre les gens plus jeunes et même les ramener avant qu’ils n’existent. C’est une technique particulière qui était utilisée par Chisaki pour faire pilules anti-bizarreries.

À la fin, Izuku fait face Révision avec lui 100% de son potentiel grâce à l’aide de Eri. Vous pouvez le vaincre, mais pendant cette bataille, Sir Nighteye est mortellement blessé et meurt plus tard en donnant les derniers mots à sa pupille Mirio. C’est un coup dur pour le reste des héros.

Mais le plus surprenant de la saison dernière, c’est que Deku commence à rêver aux utilisateurs précédents du Un pour tous. Puis, il se réveille avec sa main rougeoyante avec les pouvoirs de Un pour tous, les fans sont donc impatients de savoir ce qu’il adviendra de son pouvoir au fil des épisodes dans le saison 5.