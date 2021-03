My Hero Academia 308 VF: Muscular vs Deku

Donc, maintenant, encore une fois, c’est Deku vs Muscular. « No Wonder my Danger Sense se détraquait. » Fondamentalement, c’est Muscular qui a piégé Yo Shindo dans sa bizarrerie et sur le point de le tuer. Deku vient de sortir de nulle part, Smashes Muscular et sauver Shindo. Désormais, Deku peut utiliser jusqu’à 3-4 bizarreries, ce qui inclut également cette «détection du danger». À la fin du chapitre, Muscular qui a été vaincu par Deku a maintenant une chance de plus d’égaler les choses. Horikoshi, le créateur de Boku No My Hero Academia, parvient à créer un battage médiatique parmi les fans en montrant simplement Deku pour un seul panneau. Maintenant, tout le fandom devient fou du chapitre 308 de My Hero academia.

Chapitre 308: Boku no My Hero Academia

Il ne fait aucun doute que Deku est de retour avec un banger contre les méchants. Le titre du chapitre était tout à fait approprié – «Long Time No See». Maintenant, le chapitre 308 de Boku No My Hero Academia est quelque chose qui est le plus attendu par le fandom. Maintenant, il sera intéressant de voir comment Horikoshi tirera de Deku contre Muscular.

Quand le chapitre 308 de My Hero Academia sortira-t-il?

My Hero Academia Chapitre 308 sortira le 4 avril 2021.

Quand Reddit Raw Scans, Leaks, and Spoilers of Boku No Hero Academia Chapter 308 sortira-t-il?

Habituellement, il faut 2-3 jours pour publier les spoilers avant la date de sortie du prochain chapitre. En plus de cela, les spoilers sont essentiellement les scans bruts qui sont divulgués en ligne et traduits par des accros d’Internet. Nous nous assurerons de mettre à jour cet article si et quand nous recevrons des spoilers appropriés de Chapitre 308 de la BNHA. Nous pouvons nous attendre à ce que les analyses brutes soient diffusées d’ici ou vers le 2 avril 2021.

Aussi, Lire- Sortie d’anime en 2021: Préparez-vous pour les suites et les adaptations

Où lire My Hero Academia Chapitre 308?

Chapitre 308: My Hero Academia est disponible pour lire Viz ou Mangaplus. Puisque le manga est un manga shonen hebdomadaire, il sortira un nouveau chapitre chaque semaine.